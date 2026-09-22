Milan, che accoglienza per Rui Costa: maglia numero 10 e grandi ricordi

La pausa per le Nazionali si trasforma in un'occasione preziosa di riflessione e lavoro profondo per il Milan di Rúben Amorim. Approfittando della maxi-sosta, il tecnico portoghese ha prima concesso alcuni giorni di riposo alla squadra per ricaricare le energie mentali e fisiche, per poi immergersi in un'attenta analisi tattica dell'inizio di stagione tra le mura di Milanello.

Al centro delle valutazioni dello staff tecnico c'è la tentazione di un possibile passaggio strutturato alla difesa a quattro, una soluzione che permetterebbe di dare maggiore solidità al reparto arretrato e di valorizzare al meglio la qualità degli interpreti a disposizione tra centrocampo e trequarti. Un periodo di lavoro sottotraccia fondamentale per correggere i difetti emersi nelle prime uscite e studiare i giusti accorgimenti in vista della ripresa del campionato. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>