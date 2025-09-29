Il croato rientra nella lista dei convocati dopo quasi un anno e con molta probabilità sarà titolare nella sfida di questa a Marassi

Mattia Celio Redattore 29 settembre - 10:37

La Lazio che si presenta questa sera a Genova è una squadra senza centrocampo, tra infortunati e squalificati. Dopo la sconfitta nel derby, la terza in quattro giornate, la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a dare uno slancio alla classifica contro il Genoa, reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Per affrontare la mancanza di centrocampisti, l'ex tecnico del Napoli ha richiamato nei ranghi un esubero.

Basic, giocatore inserito nella rosa della Lazio.

Lazio, occasione Toma Basic: rientra in lista e probabile esordio dal 1' — La Lazio sta affrontando un periodo molto difficile. Oltre la partenza negativa in stagione con tre ko nelle prime quattro giornate, i biancocelesti devono fare i conti con una emergenza totale a centrocampo. Rovella e Vecino ancora out, mentre Belahyane e Guendouzi salteranno il turno per squalifica (il francese due giornate). Unico disponibile è Danilo Cataldi. Sarri sarà dunque obbligato ad inventarsi completamente il centrocampo ed è per questo che, nelle ultime ore, ha optato per un cambio nella lista della Serie A.

Al posto di Dele-Bashiru, infortunato anche lui ma che ha molto deluso nelle partite precedenti, il tecnico toscano ha richiamato un esubero, ovvero Toma Basic. Il croato, reduce dal prestito alla Salernitana, torna nelle fila dei biancocelesti dopo più di un anno. E non solo. Data l'assenza dei centrocampisti, questa sera farà coppia con Cataldi. Un'opportunità più unica che rara per dimostrare di essere ancora utile alla causa e magari cambiare completamente la sua avventura a Roma.

Di seguito il comunicato della dirigenza capitolina: "La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato".