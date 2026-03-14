Sottolineare l'importanza del match tra Lazio-Milan sarebbe superfluo. La formazione di Max Allegri, dopo aver riaperto il campionato nel derby, deve necessariamente dare continuità a quel risultato ed a quella prestazione. La Lazio, dal canto suo, si presenta al match con una vittoria, strappata nell'ultima giornata contro il Sassuolo.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Lazio-Milan, i precedenti: il bilancio al’Olimpico sorride ai rossoneri
I precedenti
Lazio-Milan, i precedenti: il bilancio al’Olimpico sorride ai rossoneri
Statistiche e precedenti del match tra Lazio e Milan
Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.
I precedenti di Lazio-Milan—
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