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I precedenti

Lazio-Milan, i precedenti: il bilancio al’Olimpico sorride ai rossoneri

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Statistiche e precedenti del match tra Lazio e Milan

Sottolineare l'importanza del match tra Lazio-Milan sarebbe superfluo. La formazione di Max Allegri, dopo aver riaperto il campionato nel derby, deve necessariamente dare continuità a quel risultato ed a quella prestazione. La Lazio, dal canto suo, si presenta al match con una vittoria, strappata nell'ultima giornata contro il Sassuolo.

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CREMONA, ITALIA - 1 MARZO: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Milan allo Stadio Giovanni Zini il 1 marzo 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

I precedenti di Lazio-Milan

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