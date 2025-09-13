L'analisi della partita che andrà in scena a San Siro questa domenica: rossoneri chiamati alla vittoria, ma occhi alla sorpresa dei ragazzi di Italiano

Federico Iezzi 13 settembre 2025

Una partita che evoca ricordi dolce-amari fra due squadre profondamente cambiate rispetto all'anno scorso. Il Diavolo ha cambiato praticamente tutto: l'allenatore, tanti giocatori, una parte della dirigenza. I rossoblu hanno visto partire giocatori importanti nella scorsa annata come Beukema e Ndoye. Dopo la vittoria contro il Lecce la squadra di Allegrideve confermarsi, mentre i rossoblù di Italiano cercano tre punti contro una big. Sono queste le premesse del big match di domenica sera tra Milan e Bologna, con calcio d'inizio alle ore 20;45 a San Siro.

Il momento del Milan — L'inzio, con la sconfitta contro la Cremonese, non è stato dei migliori per il gruppo di Allegri. Il 2-0 casalingo contro il Lecce ha ridato fiducia all'ambiente rossonero, ma la squadra è ancora in cerca di una sua identità. Il tecnico pare essersi definitivamente deciso per il 3-5-2 e dal mercato sono arrivati due rinforzi di peso: Rabiot e Nkunku. Al diavolo manca una conferma, serve vincere di nuovo per sapere di poter competere in alto. E il Bologna è avversario diverso, più ostico e dispettoso rispetto al Lecce.

Il momento del Bologna — I felsinei hanno iniziato questo campionato allo stesso modo dei rossoneri: una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda. Al ko contro la Roma di Gasperini ha fatto seguito la partita contro il Como, vinta grazie ad un gol di Orsolini. Nel match contro la squadra di Fabregas il Bologna ha fatto vedere le sue caratteristiche principali: intensità e aggressività.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna — Nei padroni di casa mancherà quasi sicuramente Leao che deve ancora recuperare dai problemi al polpaccio. Fuori anche Jashari e in dubbio c'è anche Pulisic. Parte sicuramente dalla panchina Nkunku. Ecco quindi il probabile undici dei rossoneri, schierato con un 3-5-: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek, Gimenez. Piena e problematica l'infermeria degli ospiti: Holm, Pobega, Immobile, Sulemana e Casale saranno fuori. Ecco quindi che Italiano si affida ad un 4-2-3-1: Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.

Il pronostico di Milan-Bologna — Difficile stabilire un pronostico preciso per questa partita. Tutte e due le squadre giocano per la vittoria e ci si attende 90 minuti di gioco aperto e offensivo. Quando si incontrano Milan e Bologna, di solito, danno spettacolo. Una possibile scommessa potrebbe essere un 1+Over oppure un gol. Difficile indicare un risultato esatto, ma anche un X potrebbe essere una buona scelta. Per i possibili marcatori, invece, fra i maggiori indiziati ci sono Orsolini, Castro e Gimenez.