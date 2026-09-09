Il Milan continua la sua evoluzione tattica e, a dispetto di un cantiere ancora aperto, i primi segnali sul campo confermano che l'impronta di Rúben Amorim comincia a vedersi con chiarezza. Le prime uscite stagionali hanno evidenziato una squadra più corta e organizzata, in cui i principi cardine del tecnico portoghese — dalla riagressione alta alla costruzione fluida dalla retroguardia — stanno gradualmente diventando automatismi assimilati dal gruppo.

Sebbene restino ancora margini di miglioramento legati all'intesa tra i reparti e alla continuità nei novanta minuti, l'atteggiamento aggressivo e la ricerca costante del dominio del gioco testimoniano una precisa identità di squadra. Un percorso di crescita graduale che fa ben sperare la dirigenza e la piazza, a dimostrazione di come la filosofia di Amorim stia mettendo radici solide nello spogliatoio rossonero. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>