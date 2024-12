L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha commentato la sconfitta incassata contro la Juventus nel match dell'U-Power Stadium, valido per la diciassettesima giornata di Serie A

Terza sconfitta consecutiva per il Monza, la sesta nelle ultime 8 partite. Continua il periodo nero per la formazione brianzola, ora ultima da sola in Serie A con 10 punti. All'U-Power Stadium contro la Juventusdi Thiago Motta, nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato, il Monza non ha demeritato, ma ha pagato a caro prezzo le disattenzioni in occasione delle due reti bianconere.

La Juventus ha risolto la pratica nel primo tempo con il vantaggio siglato al 14' da Weston McKennie e con il raddoppio realizzato da Nico Gonzalez al 39'. Nel mezzo il gol del momentaneo pareggio del Monza al 22' con Samuele Birindelli. Nel post-partita l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha commentato così la sconfitta: "Abbiamo fatto una buonissima partita, peccato che certe prestazioni le sporchiamo con qualche errore di troppo. Dobbiamo essere più solidi in certe situazioni. Sono contento di aver ritrovato lo spirito che avevamo smarrito a Lecce. Il problema è che non facciamo mai i punti. Questa è stata una settimana pesante, ma siamo arrivati bene alla partita".

Monza-Juventus, le parole di Nesta nel post-partita — Prosegue Nesta: "Come modulo il 3-5-2 ci da più equilibrio, possiamo riproporlo. Ci siamo inventati Birindelli mezzala per curare la fase difensiva e poi ripartire nella zona di McKennie. Birindelli è un soldato, ciò che gli dici fa. Quando ha segnato ho pensato che potevamo vincere. Mi dispiace tanto. Purtroppo in questo momento ci mancano tanti calciatori ed è chiaro che poi a volte bisogna anche cambiare. Gol presi come questi di stasera contro la Juventus sono regalati, erano evitabili. La Juventus non ha fatto chissà cosa. Serve solidità, che è il marchio di fabbrica di questa squadra. Possiamo fare meglio, gli avversari per segnarci devono fare qualcosa di veramente interessante".

Nesta guarda già avanti, alle prossime sfide di campionato contro Parma e Cagliari. Insomma, due scontri diretti in chiave salvezza di fondamentale importanza per il Monza. Questo il pensiero del tecnico della formazione brianzola: "Parma e Cagliari? Sono gare da affrontare con questa mentalità, ci dobbiamo mettere coraggio e la continuità nei 90'. Se non mettiamo queste cose in partita magari viene fuori l'impressione che la squadra non ci sia. La classifica è brutta, ma non dobbiamo staccarci dal treno".

Nesta analizza la classifica, che per il Monza al momento è davvero brutta: "La percezione del pericolo c'è da qualche settimana perché purtroppo siamo ultimi. Mi dispiace perché le prestazioni ci sono anche state, ma è chiaro che i calciatori sono consapevoli della situazione che stiamo vivendo. Cosa serve per ripartire? Qualche cambiamento tattico? A volte possiamo giocare con due trequartisti e a volte con tre centrocampisti. Il problema è che per tanto tempo ho avuto solo due giocatori nel ruolo, ovvero Bianco e Bondo. Purtroppo Sensi ora non ha ancora il livello per fare 45 minuti a buon ritmo. Sta crescendo piano piano ma non l'ho ritenuto adatto per una gara come questa dove la fase difensiva era maggiore rispetto a quella offensiva. Lo stesso discorso vale per Ciurria, ovviamente per quelle che sono le mie valutazioni".