Monza, Nesta: “Dopo lo svantaggio ci siamo persi. Questa Lazio può arrivare fino alla fine”

Le parole di Alessandro Nesta nel post partita di Monza-Lazio: "Il gol subito ha influito sulla testa dei miei calciatori”

Nancy Gonzalez Ruiz 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 21:52)

Delusione e amaro in bocca in casa Monza dopo la sconfitta contro la Lazio nella gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. La formazione brianzola è stata piegata dal gol biancoceleste di Zaccagni poco prima dell’intervallo, senza trovare la forza per cambiare l’inerzia della partita, terminata 0-1 per la squadra di Baroni. Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, nel post-partita si è focalizzato sul secondo tempo dei suoi: “Nella ripresa abbiamo rischiato qualcosa di più. L'aspetto mentale dopo il gol della Lazio ha influito sulla testa dei miei calciatori”.

Monza-Milan 0-1, le parole di Nesta nel post-gara Se Nesta ha valutato positivamente l’inizio gara dei suoi, a piacergli meno è stato il giro palla del Monza dopo il vantaggio della Lazio siglato da Zaccagni: “Credo che nel primo tempo siamo partiti bene, chiaramente lo svantaggio ci ha tolto qualcosa. La cosa che non mi è piaciuta è il fatto che a volte siamo stati troppo lenti nel giro palla. Non lo so se sia mancata la giocata individuale per vincere i duelli nell'uno contro uno, io penso che se fossimo riusciti ad andare in vantaggio sarebbe stato un match diverso e potevamo trovare anche più spazi”.

L’avversario La Lazio conquista un'altra vittoria fondamentale e, con questi preziosi 3 punti, guadagna terreno in classifica superando la Juventus e attestandosi momentaneamente al quarto posto in attesa del risultato dell'incontro tra Inter e Napoli. Alessandro Nesta, ex capitano della Lazio, ha commentato così la grandezza dei biancocelesti guidati da Baroni: “ Questa Lazio può arrivare fino alla fine anche se ci sono tante altre squadre molto forti. Questa sera sono stati bravi a sfruttare l'occasione, sono una squadra molto forte e se sono così in alto in classifica ci sarà un motivo. Si vede che i giocatori sono tutti coinvolti e sinceramente mi hanno fatto un'ottima impressione. Però noi dovevamo segnare quando la partita era ancora in parità. Purtroppo dopo lo svantaggio ci siamo un pò persi, nella ripresa meglio. Serve riflettere, io personalmente dovrò capire e analizzare bene le cose con lucidità”.

Sulla possibilità di allenare un giorno la Lazio, il tecnico brianzolo ha aggiunto: ”Io sono una persona equilibrata, anche quando giocavo cerco sempre di fare il massimo senza voler influenzare nessuno. Penso al lavoro sul campo”.