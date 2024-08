Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, valevole per la seconda giornata di Serie A

Alla vigilia di Monza-Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei brianzoli, Alessandro Nesta. Queste le sue parole: "Il Genoa? L'ho visto contro l'Inter, squadra forte. Loro sono alla nostra altezza, mi aspetto una bella partita. Gilardino? Ho un grande rapporto con lui, abbiamo giocato tanto insieme sia al Milan che in Nazionale e siamo molto amici. Attacco spuntato contro l'Empoli? Dobbiamo creare di più, a Empoli non era facile viste le condizioni del campo. Speriamo che domani si veda qualcosa del nostro lavoro, quel qualcosa che a Empoli non si è visto perché la partita è stata brutta".

Nesta è carico e motivato per questa sua prima avventura in Serie A da allenatore: "Sono alla ricerca costante di emozioni e adrenalina, se no me ne stavo a casa. Mia moglie mi ha sempre detto che ero un pazzo ad essere andato ad allenare in B invece di stare a Miami".

Vigilia Monza-Genoa, il pensiero di Nesta sul mercato — Ultima settimana di mercato, inevitabile un pensiero ed un giudizio su questo tema: "Sul mercato vedremo se succederà qualcosa. Non mi aspetto molto altro se non un esterno. Djuric è a disposizione e Forson è tornato ad allenarsi con noi dopo tanto tempo. Petagna è un giocatore nostro e ci darà una mano come ha fatto ad Empoli. Mota? Non stava bene a Empoli, ma domani sarà a disposizione al 100%".

L'ultimo arrivo in casa Monza è il portiere Stefano Turati, in prestito secco dal Sassuolo dopo il rinnovo con i neroverdi fino al 2029: "L'ho visto stamattina a Monzello, non so ancora chi sarà il titolare. Mi aspettavo un portiere forte e l'abbiamo preso, eravamo tutti d'accordo sul prenderlo". Sui giovani della Primavera biancorossa Nesta è chiaro: "Togliamo alla primavera tanti giocatori, li abbiamo ‘saccheggiati’ per tutta l'estate anche per problemi numerici. Se ci sarà qualche ragazzo interessante lo prenderemo sicuramente". A proposito di mercato, ha fatto clamore la rinuncia di Dybala a 75 milioni di euro dall'Arabia per rimanere alla Roma: "Dybala ha fatto una grande rinuncia, tanta roba, complimenti a lui". Infine una dedica speciale a Sven-Göran Eriksson: "Il mister l'ho visto lo scorso anno, è una persona importante per me. Se io oggi tratto bene le persone è anche grazie a lui. È una persona speciale e gli sono vicino".