Napoli, Conte: “Inter miglior squadra della Serie A, ma vogliamo vincere”

In conferenza stampa l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato della sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica a San Siro

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 17:42)

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, il Napoli fa visita all'Inter nel big match della 12ª giornata di Serie A. Sfida delicata per i partenopei che, in caso di sconfitta, verrebbero sopravanzati dai nerazzurri; tuttavia, in conferenza stampa, l'allenatore degli azzurri Antonio Conte è stato abbastanza chiaro sulle reali ambizioni della squadra: "Non andremo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima ancora di giocare la partita. L’obiettivo è quello di restare in vetta”.

Napoli, Conte: "Inter miglior squadra della Serie A" — Sfida speciale per Antonio Conte che riaffronta l'Inter da avversario, dopo lo scudetto con i nerazzurri conquistato nella stagione 2020-2021: "Tornare dove si è lavorato duramente fa un certo effetto. Si tratta di un carico di emozioni, perché torni indietro nel tempo. E ti riaffiorano alla mente tanti episodi e situazioni. Sono stati due anni felici all’Inter, con finale di Europa League e vittoria dello Scudetto. Bellissima esperienza che porto dentro di me, come tutte quelle passate, perché le ho sempre vissute al massimo".

Al fischio d'inizio, l'emozione verrà messa da parte e ci sarà spazio solo per la competizione: "Sono tre punti importanti per il Napoli e per l’Inter. Inevitabile dire che affrontiamo la squadra più forte. Va dato merito a tutti, dirigenti e calciatori, perché hanno fatto una crescita esponenziale. Non dimentichiamo che siamo primi in classifica e vogliamo restarci".

"De Laurentiis? Non commento" — Non ha voluto commentare il messaggio social del presidente De Laurentiis, che su Twitter si era espresso sul discorso scudetto, giudicato dal numero uno del Napoli un obiettivo troppo prematuro per una squadra in costruzione: "Non ho letto quello che ha scritto il presidente e non commento. L’ho visto la settimana scorsa. Io sono al di sotto di lui e penso che un allenatore non debba commentare le opinioni di un presidente".