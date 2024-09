Pecchia non fa drammi: “Sconfitta che brucia, meritavamo qualcosa in più”

Cinque gol e tanto spettacolo nel Monday night del Tardini. Un ottimo Cagliari batte il Parma in un entusiasmante 2-3 che chiude la sesta giornata del campionato di Serie A. L'allenatore degli emiliani Fabio Pecchia è intervenuto al termine della partita ai microfoni di DAZN per commentare il risultato e la prestazione dei suoi uomini.

Pecchia: "Sconfitta che brucia, il finale lascia tanta amarezza"

Pecchia si è detto comunque contento di quanto visto in campo: “Questa è una sconfitta che brucia, anche e soprattutto per come si è sviluppata. Abbiamo fatto tante belle cose, ho visto una squadra che ha lavorato bene anche nella difficoltà e ha meritato il pareggio. Anzi, forse avrebbe meritato anche qualcosa in più. Il finale ci lascia chiaramente tanta amarezza”.