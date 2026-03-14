Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Pisa scende in campo per affrontare il Cagliari. La formazione toscana ha gran bisogno di punti per provare quantomeno a lottare per la salvezza fino e alla fine del campionato. La sfida, che si terrà domani alle 15:00 alla Cetilar Arena, è stata presentata in conferenza stampa da Oscar Hiljemark. Di seguito vi proponiamo le sue parole.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Pisa, Hiljemark: “Rischio esonero? Il mio contratto è lungo, ma nel calcio non ci sono garanzie”
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Pisa, Hiljemark: “Rischio esonero? Il mio contratto è lungo, ma nel calcio non ci sono garanzie”
Oltre a presentare la sfida contro il Cagliari, Oscar Hiljemark ha anche parlato della sua permanenza al Pisa
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