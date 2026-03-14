Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Pisa scende in campo per affrontare il Cagliari. La formazione toscana ha gran bisogno di punti per provare quantomeno a lottare per la salvezza fino e alla fine del campionato. La sfida, che si terrà domani alle 15:00 alla Cetilar Arena, è stata presentata in conferenza stampa da Oscar Hiljemark. Di seguito vi proponiamo le sue parole.