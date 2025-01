Roma, Ranieri svela: “Parlo molto con Pellegrini. Ieri ho capito che voleva essere il capitano nel derby”

La Roma vince il derby e Ranieri ottiene la sua quinta vittoria contro la Lazio. Il tecnico, in conferenza stampa, ha commentato la partita contro la squadra di Baroni, proferendo diverse parole sugli obiettivi stagionali dei giallorossi, che partita dopo partita stanno scalando posizioni in classifica.

Ranieri, inoltre, ha inoltre spiegato i 5 successi su 5 nei derby: " Non c’è nessun segreto . Io non prendo nessun merito. Io dico sempre che l’allenatore deve saper equilibrare la propria squadra. Io cerco sempre di dare serenità è importante. Ma c’è da caricare al momento giusto".

Gli obiettivi della Roma

La Roma non ha approcciato alla nuova stagione nel migliore dei modi, ma da quando Ranieri è al timone la squadra s'è ripresa alla grande; questa vittoria nel derby, peraltro, sarà sicuramente importante per rilanciare i giallorossi verso una seconda metà di campionato da protagonisti. Ranieri, in conferenza, ha dato risposta alle domande dei giornalisti circa gli obiettivi della Roma: "Siamo ancora in una prima fase. I ragazzi hanno sofferto tanto nel girone di andata.