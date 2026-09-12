Il calcio sa creare incroci capaci di raccontare una storia in novanta minuti, e sarà questo il destino di Vasilije Adzic: dopo aver vissuto l'emozione del debutto in Serie A con la Juventus e del primo gol contro l'Inter, domani sera incontrerà proprio i bianconeri...ma da avversari! Il montenegrino si è raccontato ai canali ufficiali del Sassuolo.

Sassuolo, Adzic racconta dell'esordio e del gol all'Inter: "I miei genitori erano in lacrime"

Ilcon la prima squadra dellaè arrivato quasi due anni fa, il 19 ottobre 2024, contro la. Un momento speciale per, montenegrino classe 2006, che i bianconeri hanno ceduto in prestito alma senza perderne il controllo del cartellino: una scena toccante per il giocatore, ma anche per i genitori, che hanno vissuto con emozione quel. Nel racconto dell'intervista rilasciata a 'Sassuolo Channel', Adzic ha ricordato la lorocon parole semplici, ma significative: "I miei genitori erano in lacrime, è stato un giorno davvero emozionante", ha detto il montenegrino, aggiungendo: "Mi hanno detto che avevo fatto quello che avevo sempre sognato. In quel momento ho capito di aver realizzato il mio sogno". Un immagine che racconta quanto quel primo ingresso abbia rappresentato ildi un sogno familiare.

Il momento più importante per Adzic è poi arrivato un anno dopo, il 13 settembre 2025, quando il montenegrino ha segnato il suo primo gol in Serie A con la Juventus e il 4-3 definitivo nel pirotecnico Derby d'Italia contro l'Inter, con una spettacolare conclusione dalla distanza nei minuti di recupero, che ha regalato ai bianconeri una vittoria memorabile. Quel gol è certamente indimenticabile per Adzic: "È stato un gol per la vittoria che porterò sempre nel cuore. È stata un'emozione unica", ha spiegato il 20enne, dando ancora più significato ad una rete che continua a rappresentare una delle tappe più significative della sua giovane carriera.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 17 AGOSTO: Vasilije Adzic degli US Sassuolo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Sassuolo Calcio e Cesena FC allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 17 agosto 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

L'incrocio con la Juve: "Partita speciale, ma cercherò di batterli"

Il prossimo capitolo sarà scritto domani, 13 settembre 2026, proprio contro lae proprio nel giornodella sua prima rete con i bianconeri. Unironico, ma dal sapore romantico, che peravrà certamente un significato particolare: "Per il mio cuore sarà una partita speciale, un po' strana sotto certi aspetti, giocavo per loro fino a pochissimi mesi fa. Li conosco bene, ma punto di batterli e di vincere, facendo tutto quello che posso per prendere i punti. Giochiamo a calcio per vincere!", ha spiegato Adzic, con parole che rendono chiarodel giocatore a prescindere dalla provenienza sportiva, in una partita che potrebbe offrirgli un'occasione percon il club che ha segnato l'inizio della suaall'età di 18 anni.