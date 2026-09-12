Vasilije Adzic ha raccontato l'emozione dell'esordio con la Juve e la rete nel Derby d'Italia, ma domani sera sarà proprio il club bianconero il suo avversario
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Il calcio sa creare incroci capaci di raccontare una storia in novanta minuti, e sarà questo il destino di Vasilije Adzic: dopo aver vissuto l'emozione del debutto in Serie A con la Juventus e del primo gol contro l'Inter, domani sera incontrerà proprio i bianconeri...ma da avversari! Il montenegrino si è raccontato ai canali ufficiali del Sassuolo.
Sassuolo, Adzic racconta dell'esordio e del gol all'Inter: "I miei genitori erano in lacrime"Il debutto con la prima squadra della Juventus è arrivato quasi due anni fa, il 19 ottobre 2024, contro la Lazio. Un momento speciale per Vasilije Adzic, montenegrino classe 2006, che i bianconeri hanno ceduto in prestito al Sassuolo ma senza perderne il controllo del cartellino: una scena toccante per il giocatore, ma anche per i genitori, che hanno vissuto con emozione quel traguardo. Nel racconto dell'intervista rilasciata a 'Sassuolo Channel', Adzic ha ricordato la loro reazione con parole semplici, ma significative: "I miei genitori erano in lacrime, è stato un giorno davvero emozionante", ha detto il montenegrino, aggiungendo: "Mi hanno detto che avevo fatto quello che avevo sempre sognato. In quel momento ho capito di aver realizzato il mio sogno". Un immagine che racconta quanto quel primo ingresso abbia rappresentato il coronamento di un sogno familiare.
Il momento più importante per Adzic è poi arrivato un anno dopo, il 13 settembre 2025, quando il montenegrino ha segnato il suo primo gol in Serie A con la Juventus e il 4-3 definitivo nel pirotecnico Derby d'Italia contro l'Inter, con una spettacolare conclusione dalla distanza nei minuti di recupero, che ha regalato ai bianconeri una vittoria memorabile. Quel gol è certamente indimenticabile per Adzic: "È stato un gol per la vittoria che porterò sempre nel cuore. È stata un'emozione unica", ha spiegato il 20enne, dando ancora più significato ad una rete che continua a rappresentare una delle tappe più significative della sua giovane carriera.
L'incrocio con la Juve: "Partita speciale, ma cercherò di batterli"Il prossimo capitolo sarà scritto domani, 13 settembre 2026, proprio contro la Juventus e proprio nel giorno dell'anniversario della sua prima rete con i bianconeri. Un incrocio ironico, ma dal sapore romantico, che per Adzic avrà certamente un significato particolare: "Per il mio cuore sarà una partita speciale, un po' strana sotto certi aspetti, giocavo per loro fino a pochissimi mesi fa. Li conosco bene, ma punto di batterli e di vincere, facendo tutto quello che posso per prendere i punti. Giochiamo a calcio per vincere!", ha spiegato Adzic, con parole che rendono chiaro l'obiettivo del giocatore a prescindere dalla provenienza sportiva, in una partita che potrebbe offrirgli un'occasione per misurarsi con il club che ha segnato l'inizio della sua esperienza italiana all'età di 18 anni.
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