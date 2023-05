Spezia, Semplici: “Non c’entra la sfortuna, serve fare punti. Nzola? Sta bene”

“Non mi era mai successo forse in diciannove anni di carriera, fare una partita così, mostrando solidità sotto tanti aspetti e non portare a casa nemmeno un pareggio. Mi ha fatto pensare molto, quando le cose vanno in questa maniera non si può dare colpa alla sfortuna, come dicevo in passato dobbiamo dare qualcosa di diverso, non in più ma diverso. Quanto fatto non è sufficiente per arrivare al risultato. Ora è il momento dei fatti, dobbiamo fare il massimo in queste quattro partite. Contro il Milan, squadra di grande valore, proveremo a fare una partita al massimo delle nostre possibilità. Ai ragazzi ho detto di non pensare all’importanza della gara stessa, ma a fare ciò che avevamo provato. La scorsa era una partita in cui dovevamo uscire con un altro risultato. Abbiamo giocato con grinta, personalità, determinazione, abbiamo provato a fare quello che dobbiamo fare.”