Venezia-Como, trasferta vietata ai tifosi ospiti: il comunicato

La trasferta al Penzo è stata vietata ai tifosi del Como.

Lorenzo Maria Napolitano 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 14:02)

Domenica alle 18:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia si presenterà il Como, reduce dallo scontro diretto contro il Monza, terminato in pareggio. I veneti, ultimi in classifica al momento, avranno la possibilità di accorciare le distanze dalla squadra di Fàbregas, che al momento alberga in diciottesima posizione. Il Como, però, non potrà ricevere il sostegno dei suoi tifosi, alla luce di un comunicato emesso dalla società lagunare, che ha recepito divieto del prefetto alla vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Il comunicato del club — In seguito all'ordinanza del prefetto di Venezia, è stata infatti vietata la vendita ai residenti della provincia di Como dei biglietti per assistere al match tra i lombardi e la squadra di Eusebio Di Francesco. È stata conseguentemente disposta la chiusura del settore ospiti dello stadio Pier Luigi Penzo. Le motivazioni, però, non vengono specificate. La vendita dei tagliandi era stata sospesa da giorni in attesa delle decisioni delle autorità di pubblica sicurezza.

Sarà un boccone amaro da mangiare giù per i tifosi del Como, che non potranno mostrare vicinanza ai propri beniamini in un match molto delicato. Il team di Fábregas è infatti distante soltanto tre punti dal Venezia, che qualora dovesse riuscire a strappare i tre punti acciufferebbe in classifica i lombardi, animando ancora di più la lotta salvezza, che quest'anno sembra essere più avvincente del solito.