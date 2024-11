Venezia, Di Francesco: “Meritiamo di avere maggiori soddisfazioni”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall'Ara: "Dopo il Lecce non ho dormito. Il Bologna ha giocato mercoledì, ma ha una rosa tale da potersi permettere dei cambi".

Davide Capano Redattore 29 novembre 2024 (modifica il 29 novembre 2024 | 14:27)

Il Venezia è ospite domani alle 20.45 del Bologna di Vincenzo Italiano. Dopo la sconfitta con il Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara del Dall'Ara in conferenza stampa: "Come sta la squadra e come si affronta il Bologna? In dubbio è Nicolussi Caviglia per un problemino, Andersen non ci sarà per un problema familiare, Zampano anche per un problema alla mano. Ci auguriamo di recuperarlo per la prossima. Dal punto di vista mentale ci siamo leccati le ferite, dopo una partita che ci ha visti soccombere come risultato, ma non come prestazione. Il Bologna ha giocato mercoledì, ma ha una rosa tale da potersi permettere dei cambi. A volte anche concedere una occasione può essere determinante, il Lecce ce lo ha insegnato".

Venezia, Di Francesco prima del Bologna — "Se ho dormito dopo Lecce? Non ho dormito - rivela l'allenatore arancioneroverde -. A Coverciano ci hanno insegnato coerenza, competenza e la terza la capite da soli. Ma non ci possiamo basare sulla fortuna. Questa squadra merita di avere maggiori soddisfazioni. Più arrabbiato o dispiaciuto? Arrabbiato per quella che è stata la partita. Attorno a noi ci sono stati soprattutto commenti distruttivi.

Di Francesco (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se c'è più preoccupazione o voglia di mettere l'elmetto? Un po' di preoccupazione nella vita serve sempre. Quando esco di casa mi sento spesso dire 'mi raccomando', una frase che sentivo da mia madre. Ma condivido che serva l'elmetto, è una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di poterci stare, di non essere di passaggio.

Un punto di forza la vicinanza del club a me? Sì, se si ha il prosciutto negli occhi spesso succede quello che hai detto. A volte guardare quello che si mostra è importante, anche se alla lunga i risultati sono importanti nel nostro campo. Non cerco alibi e non farei comunque una colpa ad una società che può fare delle scelte differenti, fa parte del gioco. In questo momento è l'ultimo dei miei pensieri. Penso a lavorare e cercare risultati. Joronen? Neanche lui è recuperato".

Ancora Di Francesco — "Se bisogna lavorare sul contraccolpo psicologico? Sì, abbiamo lavorato su questo - prosegue Di Fra -. Ma immedesimatevi in chi sta dentro il campo e vede gli avversari fare gol al primo tiro in porta. Non era mai capitato di creare così tanto. Tanto capita, ma tantissimo come in questo caso è raro: sono partite che vanno così purtroppo e possono capitare. A fine partite prevale la rabbia, come per qualcuno sugli spalti, tutto comprensibile.

Di Francesco (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Se il Bologna visto col Lille è favorito ma ha punti deboli? Ha una rosa ampia, secondo me ha fatto una buona gara contro una squadra buona, con giocatori forti. Il Lille vende giocatori di alta qualità, lavora bene dal basso, è stata una partita combattuta, è prevalsa la qualità nelle scelte fatte dai giocatori del Lille. Ma il Bologna è una squadra ottima, Italiano lo conosco e vuole sempre una squadra propositiva, aggressiva, dove loro sono molto bravi a creare superiorità numerica sugli esterni per andare al tiro o al cross. Hanno giocatori importanti che si riconoscono il loro allenatore, noi dovremo essere bravi a controbattere. Dovremo essere bravi ad invertire il trend ed i pronostici, dato che ovunque andiamo si dice che siamo sfavoriti.

Se la battaglia uomo a uomo vista col Lecce si può rivedere domani? L'abbiamo fatta in tante occasioni, poi dipende a che altezza siamo, non si può fare sempre. Ha dato poco agli altri, a volte devi mettere in conto che puoi sbagliare qualcosa e lì devi essere bravo a rimediare. Quando quella pressione non ti riesce devi essere bravo a capire quando rallentare questa pressione. Dobbiamo lavorare tutti insieme nel saper leggere bene i momenti della gara".