Venezia, vittoria in amichevole contro il Primorje: Raimondo fa doppietta

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, a Cà Venezia, hanno battuto la squadra ottava in classifica nella Prva Liga, il massimo campionato sloveno. A segno anche Franco Carboni. Si è rivisto in campo anche Bjarkason.

In preparazione al prossimo match di campionato, che vedrà il Venezia affrontare al Penzo il Lecce la squadra allenata da Eusebio Di Francesco è scesa in campo questo pomeriggio a Cà Venezia per affrontare in amichevole l’ND Primorje .

L'equilibrio del match viene spezzato al 10' minuto, quando la difesa ospite atterra Raimondo in area di rigore. È lo stesso numero 45 a trasforma il calcio di rigore che porta in vantaggio gli arancioneroverdi.

Al 20' minuto, il ND Primorje trova il gol del pareggio grazie al numero 9 Gulic, che si accentra dalla sinistra e in velocità vince l’uno contro uno con Grandi piazzando il pallone sul secondo palo.

Nel finale della prima frazione, gli arancioneroverdi ritrovano il vantaggio con Carboni. Zampano salva il pallone prima che superi la linea di fondo e serve Candela, che con precisione crossa al centro per Carboni, abile a contrastare fisicamente il difensore avversario ribadendo in rete il primo colpo di testa respinto dal portiere.

Al 75' minuto, Bjarkason si rende protagonista del suo ritorno in campo servendo un assist splendido e preciso per Raimondo, che con un colpo di testa sigla la sua doppietta personale.

Le parole di Bjarkason dopo la partita

"Sono davvero felice di essere tornato in campo - ha dichiarato il 24enne islandese -. È stato un periodo complicato, perché non vedevo l’ora di ricominciare a giocare con la squadra. In questi tre mesi ho lavorato duramente ogni giorno per recuperare e ritrovare il ritmo migliore. Ora mi sento bene e sono contento di aver disputato il secondo tempo di questa partita. Anche durante l’infortunio, sono rimasto sempre vicino alla squadra cercando di apprendere tutto ciò che lo staff e il mister insegnava ai miei compagni. So quali sono le idee di mister Di Francesco e cosa si aspetta da noi e non vedo l’ora di tornare a vivere l’atmosfera del Penzo direttamente dal campo. Oggi ho servito l’assist a Raimondo, aiutare i miei compagni a segnare è una sensazione che mi mancava molto".