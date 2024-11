Venezia, Di Francesco: “Non c’è sfortuna, ci sono solo demeriti nostri”

Al Penzo decidono Nicolussi Caviglia, Valeri e Bonny. Gli arancioneroverdi, all'ottava sconfitta in campionato, restano a otto punti in classifica dopo dodici giornate…

Davide Capano Redattore 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 17:47)

L'ottava sconfitta in campionato del Venezia arriva in casa contro il Parma. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Penzo in conferenza stampa: "Se c'è rammarico visto il gran gioco e la vittoria degli altri? Sì, non deve diventare un alibi, non c'è sfortuna, ci sono solo demeriti nostri. Creare così tanto e prendere 3 tiri in porta per poi perdere è un demerito. Abbiamo concesso più angoli al Parma nella fase iniziale, poi loro sono soprattutto ripartiti. Dovevamo essere più bravi ad aggirarli perché era difficile attaccarli centralmente. Dopo il gol non l'abbiamo gestita bene, così come dopo il secondo dovevamo capire che avevamo tempo per recuperare".

Venezia, Di Francesco dopo il Parma — "Oristanio in crescita? Oristanio è un giocatore di qualità - spiega il tecnico arancioneroverde -, manca nella continuità nel fare quello che fa di buono, deve migliorare. Poi ho messo tanti attaccanti, ma non abbiamo fatto tanti tiri in porta nel finale. Ci manca la continuità nella partita nel saper riconoscere i momenti.

Quanto mi fa arrabbiare il gol preso in ripartenza? Si uniscono le cose: ci sono situazioni in cui non fai gol per un fallo tattico per esempio. E' questione di malizia. Poi ci sono dentro tante cose nel gol subito, ma mi rammarica che nel primo tempo negli ultimi 20 minuti abbiamo creato tanto, ma con poca qualità nell'ultimo passaggio. C'erano i presupposti per fare gol, ma non è arrivato".

Ancora Di Fra — "Quanti punti ci mancano e se ho fatto il conto? Mi fa male pensarci - prosegue Di Fra -. Il dispiacere è grande, ma non possiamo guardarci indietro. Dobbiamo alzare la qualità ed il livello dell'attenzione. Nella continuità di quello che facciamo. Il rischio a volte è di sentirsi bravini: appena dai il fianco, ti fai male.

Il cambio Ellertsson-Zampano? Non volevo spostare gli equilibri, mi mancava un destro a destra. Ellertsson tendeva a chiudersi la giocata con il mancino. Nella gestione delle situazioni non siamo migliorati quanto si poteva.

Se nella gestione dei gol presi penso anche allo spazio avuto da Valeri? Aveva spazio per calciare solo lì, Stankovic secondo me non vedeva la palla. Su Valeri: l'anno scorso l'ho avuto e l'ho allenato tanto su quelle situazioni: ci fosse stata una volta in cui mi avesse fatto gol.

Come mai richiamavo la posizione di Duncan? L'ho fatto all'inizio, era in una posizione troppo bassa e volevo che ci alzassimo di più".