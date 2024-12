Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni durante il Gran Galà del Calcio 2024 , abbiamo provato insieme a Carlo Vanzini , prima voce di Sky Sport per la Formula Uno, ad associare alcuni piloti automobilistici ai giocatori di Serie A .

IL PREDESTINATO (LECLERC) - "Beh, ce ne sono tanti. In questo momento potrebbe essere Camarda del Milan , guardando l'età, la qualità, la maturità che sta dimostrando. Poi ce ne sono altri che sono già esplosi, si stanno confermando. Secondo me c'è Barella che era un predestinato e che ora è uno dei migliori centrocampisti al mondo".

VERSTAPPEN - "Io assocerei Verstappen ad Ibrahimovic che però non gioca più. Essendo interista lo identificherei col Toro Lautaro Martinez che quando c'è da spaccare la porta è sempre in prima linea. Sa attaccare, ma anche difendere il pallone, come Verstappen in pista quando si tratta di mantenere la posizione".