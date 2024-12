Pedina fondamentale del centrocampo dell' Inter del Triplete (2010) e bandiera storica della Beneamata (2004-2014), anche El Cuchu Esteban Cambiasso è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni durante il Gran Galà del Calcio AIC 2024 . E il primo argomento non poteva non essere l'andamento in campionato, fino alla 15ª giornata della sua Inter : " Penso che sia una stagione positiva fin qui perchè non è facile restare aggrappati al vertice, lottare nelle due competizioni più importanti, Champions e campionato, che stanno diventando sempre più lunghe".

LAUTARO MARTINEZ - "Perchè viene spesso criticato? Perchè a volte qualche critica ci sta, io non posso parlare di quello che dicono, altrimenti non ne usciamo più. Io ti dico che Lautaro è un giocatore che fa sempre bene, può darsi che a volte segni un po' meno, ma succede a tutti i calciatori. Le aspettative sono molte alte, ma in generale vedo sempre un calciatore che gioca con la testa, col cuore e lo fa per la squadra. Non sono preoccupato per Lautaro".