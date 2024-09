Venezia, martedì 24 settembre al Penzo verrà presentata la squadra

Al termine dell'evento, che sarà presentato da Gianluca Di Marzio, i tifosi avranno l’opportunità di incontrare i giocatori per scattare foto e ottenere autografi

"Martedì 24 settembre alle ore 19:30 - si legge in una nota -, presso lo stadio Pier Luigi Penzo, il Venezia FC ha il piacere di invitare tutti gli sportivi e i tifosi arancioneroverdi alla presentazione ufficiale della Prima Squadra maschile e dello Staff Tecnico".

Al termine dell'evento, che sarà presentato da Gianluca Di Marzio, i tifosi avranno l’opportunità di incontrare i giocatori per scattare foto e ottenere autografi, vivendo un momento speciale di vicinanza con la squadra.

Serata con musica dal vivo

Seguirà un evento organizzato in collaborazione con Cynar. Ci sarà, inoltre, un aperitivo a base di Cynar Spritz e musica dal vivo. L'evento è dedicato ai detentori di Venezia FC Supporters Card, che riceveranno una newsletter con le istruzioni per registrarsi e assicurarsi un posto alla festa, per un numero limitato di 200 posti.