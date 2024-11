Verona, Zanetti: “Vittoria figlia della grande prestazione”

Il Verona supera 3-2 la Roma al Bentegodi: al triplice fischio l'allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti ha commentato un successo che mancava da tre gare

Vincenzo Bellino Redattore 3 novembre - 22:48

Dopo tre sconfitte di fila, l'Hellas Verona ritrova il sorriso. Gli scaligeri superano 3-2 la Roma e salgono al 12° posto in classifica, a -1 proprio dai giallorossi. La formazione veneta va in vantaggio per ben due volte grazie ai gol di Tengstedt e Magnani, ma si fa riprendere prima da Soulè, poi da Dobvyk. Nel finale la rete del neo-entrato Harroui è decisiva e condanna la compagine dell'ex Ivan Juric.

Verona, Zanetti: " — Ai microfoni di Dazn il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha elogiato la prestazione dei propri ragazzi, premiati nel finale anche dal risultato: "Sono contento per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione importante, sempre figlia di un atteggiamento e di una preparazione mentale che una squadra come la nostra non può prescindere. Siamo stati premiati anche dal risultato, andando in vantaggio tre volte e abbiamo saputo soffrire. I due gol della Roma sono da Roma e non su errori nostri, ma noi siamo rimasti sul pezzo, ci siamo aiutati in campo e abbiamo conquistato un altro risultato importantissimo".

Dopo tre sconfitte di fila, arriva la svolta: "Il merito è sempre dei calciatori, in campo vanno loro. La cosa base per me è sempre l'atteggiamento e la voglia di provare a fare qualcosa. Abbiamo realizzato 16 gol, questo significa che ha valori e atteggiamento. Spero questa gara possa essere la svolta: se lavoriamo tutti insieme già in settimana, ogni minuto della nostra giornata, possiamo giocarci alla grande questo campionato. Viceversa escono tutti i limiti. La mia felicità durerà fino a questa sera, da domani bisognerà tornare a lavorare come prima di questa gara".