Catanzaro, Morganti: “Derby? Vogliamo ripeterci”

Nella serata di ieri è stato ufficializzato il calendario della Serie B 2024/2025 . Per il Catanzaro al secondo anno nel campionato cadetto, si prospetta una stagione impegnativa ed emozionante. La squadra del nuovo tecnico Fabio Caserta , esordirà in casa contro il Sassuolo il 17 agosto. Curiosamente poi, il campionato dei giallorossi si chiuderà sempre contro la compagine neroverde al Mapei Stadium Città del Tricolore, il 9 maggio 2025.

Inevitabile ieri, durante la presentazione dei calendari, una domanda sul prossimo derby contro il Cosenza per il dg catanzarese Paolo Morganti. “È sempre una partita molto particolare -ha detto- per noi è il secondo anno in serie B, dobbiamo consolidare quella che è stata la prestazione della scorsa stagione e speriamo anche nei risultati dei due derby dello scorso anno”.

Il commento del tecnico Caserta

Fabio Caserta allenatore dei giallorossi ha così commentato: "E' un avvio non facile, contro una squadra appena retrocessa dalla serie A come il Sassuolo, che punta a tornare subito nella massima categoria. Noi faremo di tutto per farci trovare pronti. Dobbiamo far valere il fattore campo, soprattutto nelle prime due giornate. In ogni caso credo che l'avvio sia difficile un pò per tutti, perchè nessuno conosce il vero valore e la forza delle rose".