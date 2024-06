Cosenza, il derby dei dirigenti: l’ex Crotone Ursino è il nuovo dg

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale al Sig. Giuseppe Ursino - si legge in una nota ufficiale -. Figura professionale di altissimo livello, calabrese nativo di Roccella Jonica, nella veste di Direttore Sportivo ha nel suo palmarès due promozioni e una salvezza nella massima serie e quindici partecipazioni alla Serie B".

È difficile esprimere le emozioni che provo in questi giorni ed anche pensare che non sarò più il DS del Cosenza.

Non era ciò che mi aspettavo, non era ciò che volevo.

Le nostre strade si divideranno, ma non per mia volontà.

Non è mai stata una questione di soldi, ma, per me, solo di cuore.