Cremonese-Brescia 1-1, Bisoli: “Daremo del filo da torcere a chiunque”

La sfida tra Cremonese e Brescia termina 1-1. Al termine della sfida, il tecnico delle Rondinelle ha commentato la prestazione dei suoi

Nancy Gonzalez Ruiz 29 dicembre - 16:29

Il derby tra Cremonese e Brescia, giocato allo "Zini" davanti a una calorosa cornice di pubblico che ha superato le 10.000 presenze, si è concluso con un pareggio per 1-1. La sfida, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B, ha regalato momenti intensi e un risultato che conferma la competitività di entrambe le squadre. A fine gara, l’allenatore del Brescia, Pierpaolo Bisoli, ha incontrato i giornalisti per analizzare la prestazione dei suoi giocatori, come riportato da TifoBrescia.

Con questo pareggio, le Rondinelle portano a quattro la striscia di risultati utili consecutivi e si posizionano temporaneamente al 13° posto in classifica con 23 punti. La Cremonese, invece, deve ora attendere il risultato della Juve Stabia, impegnata contro il Frosinone nel pomeriggio, per capire se potrà conservare il quarto posto o subirà il sorpasso dei campani.

Bisoli ha commentato con soddisfazione lo spirito dimostrato dalla squadra e ha sottolineato alcuni aspetti chiave della gara.

Cremonese-Brescia 1-1, le parole del tecnico delle Rondinelle Riguardo alla prestazione del Brescia, Bisoli ha espresso grande soddisfazione per lo spirito di squadra e l’atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi: "La bellezza di questo gruppo sono le botte prese nell’esultanza. Stiamo creando un’alchimia importante: credo che i tifosi oggi siano soddisfatti. Questa squadra ha dei valori, il pareggio vale più di una vittoria sporca. Abbiamo giocato alla pari della Cremonese che lotterà per i primi posti".

Allo Zini la partita si accende nel secondo tempo. Al 60' la Cremonese passa in vantaggio con Vasquez e sfiora il raddoppio con una traversa di Bianchetti, poi il Brescia resta in dieci per l’espulsione di Galazzi, ma all’ultimo respiro Moncini, con una spettacolare rovesciata, riporta i conti in parità. Interrogato proprio sulle difficoltà che la squadra incontra nei momenti di svantaggio, Bisoli ha spiegato: "Quando ci capita una cosa negativa, andiamo in confusione totale. Ringraziamo Lezzerini che ci ha salvato; senza l’espulsione non avremmo recuperato perché ci ha dato una spinta in più. Stiamo bene insieme e vogliamo espanderla a tutti: riportiamo tutti insieme il Brescia dove merita".

"Oggi abbiamo lottato alla pari contro la Cremonese" Facendo un confronto con le prime partite della stagione, l’allenatore ha ricordato i progressi fatti: "Pensate alla prima partita contro la Carrarese che non abbiamo battuto nemmeno un corner; oggi abbiamo lottato alla pari contro la Cremonese". In relazione al gol subito e al gol segnato, Bisoli ha evidenziato una somiglianza negli episodi: "Il nostro gol è uguale a quello della Cremonese, con la palla persa in mezzo al campo. A Galazzi non ho detto nulla perché l’errore individuale non è da condannare".

Parlando infine delle scelte tattiche adottate, il tecnico ha spiegato: "Nel primo tempo ho provato a essere più contenitivo, nella ripresa abbiamo provato a fare qualcosa in più. Quando recupereremo a pieno tutti, daremo del filo da torcere a chiunque". Se per il Brescia questo pareggio lascia buone sensazioni per il futuro, i grigiorossi dovranno fare i conti con un’occasione mancata per consolidare la propria posizione in classifica.