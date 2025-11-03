Dodicesima giornata del Girone C della Serie C. Tra venerdì e domenica, le squadre del girone centromeridionale si sono incontrate per il nuovo turno di campionato. L'Atalanta guadagna la quinta vittoria consecutiva, dopo un inizio traballante. Buonissima prova anche del Monopoli in casa del Casarano, così come il Giugliano ritorna alla vittoria in casa dopo inizio settembre.
Il punto
Serie C girone C, 12° atto: Atalanta inarrestabile, rallentamenti in testa
Serie C girone C, il punto alla dodicesima giornata: il trio di testa rallenta, ne approfitta il Monopoli—
Terza vittoria consecutiva per la squadra di Alberto Colombo: in casa del Casarano, il Monopoli si aggiudica il derby pugliese e vince per 3-1 grazie alle reti di Miceli, ed alla doppietta di Volpe. Di Chiricò - sempre lui - il gol del Casarano. In contemporanea alla sfida fra pugliesi, hanno giocato l'Altamura di Devis Mangia che pareggia 1-1 contro il Cosenza di Buscè; sempre alle 14.30 di sabato, l'Atalanta u23 straccia l'Audace Cerignola per 4-2: i nerazzurri orobici allungano a cinque la striscia di vittorie consecutive. In netta difficoltà, invece, la squadra di Maiuri.
Prima delle sfide di sabato, due anticipi serali al venerdì sera. Pareggio al cardiopalma per la Casertana, che ferma in casa il Catania: due volte in vantaggio gli etnei, recuperati puntualmente dai falchetti, fino al rigore nei minuti di recupero del secondo tempo trasformato dal terzino Liotti. In Basilicata, invece, la Cavese rimonta prima con Orlando e poi con Cionek i due gol di svantaggio della squadra di Bertotto. Terzo risultato utile consecutivo per i blufoncè.
Il trio di testa fermato, classifica invariata—
Il Catania, come detto, dopo aver vinto in casa contro Salernitana e Benevento, non riesce a fare il tris campano vincendo in trasferta anche contro la Casertana. La squadra di Toscano impatta, quindi, ma non perde tanta quota con la vetta.
Infatti, le due squadre campane sopracitate non ne approfittano. La Salernitana, fa 0-0 contro il Latina, mentre il Benevento si fa recuperare dal Sorrentoal novantunesimo minuto: la squadra di Auteri era passata in vantaggio con Manconi, poi i rossoneri pareggiano con D'Ursi.
A completare l'ultima giornata, c'è la vittoria del Potenza contro il Foggia per 3-0, quella del Trapani allo Scida contro il Crotone, e del Giugliano contro il Siracusa per 2-1: la squadra di Capuano, non vinceva al De Cristofaro dal 6 settembre.
Serie C girone C, i risultati della dodicesima giornata—
AZ Picerno-Cavese, 2-2; Casertana-Catania, 2-2; Casarano-Monopoli, 1-3; Audace Cerignola-Atalanta u23, 2-4; Team Altamura-Cosenza, 1-1; Potenza-Foggia, 3-0; Crotone-Trapani, 1-2; Latina-Salernitana, 0-0; Giugliano-Siracusa, 2-1; Benevento-Sorrento, 1-1.
La classifica—
Salernitana 26; Catania 25; Benevento 23; Monopoli 21, Cosenza 20; Casarano, Casertana 18; Crotone, Atalanta u23 17; Potenza 16, Team Altamura 15; Trapani, Latina 14; Sorrento 13; Cavese, Giugliano 12; AZ Picerno, Foggia 10; Siracusa 6.
Il calendario della prossima giornata—
Venerdì 7 novembre, ore 20.30: Cavese-Potenza. Sabato 8 novembre, ore 14.30: Atalanta u23-Giugliano, Trapani-AZ Picerno; ore 17.30: Cosenza-Casarano. Domenica 9 novembre, ore 14.30: Catania-Team Altamura, Siracusa-Latina; ore 17.30: Monopoli-Casertana, Sorrento-Audace Cerignola; ore 20.30: Foggia-Benevento. Lunedì 10 novembre, ore 20.30: Salernitana-Crotone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA