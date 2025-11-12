L'Audace Cerignola ritorna alla vittoria e vince sul campo neutro di Potenza contro il Sorrento. Il Picerno non sa più vincere: perde anche contro il Trapani di Aronica per 2-1. Ottimo 3-0 della Cavese sul Potenza. Monopoli fermato dalla Casertana.

Il girone C della Serie C giunge al tredicesimo atto. Le diciotto squadre del girone centromeridionale della terza serie, sono scese in campo fra venerdì 7 e lunedì 10. Il colpo di giornata, è quello della Cavese che straccia 3-0 il Potenza. Da non sottovalutare nemmeno la vittoria esterna dell'Audace Cerignola contro il Sorrento sul solito neutro di Potenza.