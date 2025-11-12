Il girone C della Serie C giunge al tredicesimo atto. Le diciotto squadre del girone centromeridionale della terza serie, sono scese in campo fra venerdì 7 e lunedì 10. Il colpo di giornata, è quello della Cavese che straccia 3-0 il Potenza. Da non sottovalutare nemmeno la vittoria esterna dell'Audace Cerignola contro il Sorrento sul solito neutro di Potenza.
Il punto
Serie C girone C, 13° atto: poker Cosenza, stop Salernitana, balzo Catania in vetta
Serie C girone C, il punto alla tredicesima giornata: frenata Monopoli, triplo Siracusa—
Dopo tre vittorie consecutive, il Monopoli di Alberto Colombo si deve arrendere di fronte alla Casertana di mister Coppitelli: dopo il calcio di rigore trasformato da Longo, i falchetti campani trovano il pareggio grazie al gol di Casarotto; per l'esterno, si tratta della prima rete in campionato.
Anche il Siracusa l'aveva messa in discesa, portandosi in vantaggio al primo minuto di gioco; poi, ha raddoppiato Parigini, aveva accorciato Di Giovannatonio nel secondo di recupero dopo il novantesimo, ma Cancellieri chiudeva la contesa al 96°.
Sempre con tre reti, vince la Cavese contro il Potenza: quarto risultato utile consecutivo per i blufoncé di mister Prosperi. Diverso, invece, l'umore fra i lucani che continuano una serie troppo incostante di risultati. Invece, al Trapani di Aronica ne bastano due per vincere contro il Picerno di Bertotto: 2-1 il finale.
Terza vittoria consecutiva per il Giugliano: l'effetto Capuano è evidente fra i gialloblù. Dopo l'esordio vincente contro il Siracusa, la vittoria in coppa contro il Benevento, arriva la vittoria esterna contro l'Atalanta che veniva da cinque vittorie consecutive. Ai campani, basta la rete di Prado nella ripresa.
A proposito di vittorie in trasferta, importante è quella dell'Audace Cerignola contro il Sorrento: i pugliesi vanno in vantaggio prima con Martinelli e poi con Gambale; i rossoneri accorciano le distanze con Bolsius.
Balzo Catania in testa; Benevento: out Auteri—
Nonostante la vittoria esterna per 3-0 allo Zaccheria contro il Foggia, il Benevento decide di cambiare guida tecnica: al posto di Gaetano Auteri, sulla panchina della Strega ci va Antonio Floro Flores, già allenatore delle giovanili del Benevento, nonché ex attaccante di Napoli, Granada e Sampdoria.
Saldo, invece, sulla panchina è Antonio Buscè: col suo Cosenza, l'ex esterno dell'Empoli fa altre quattro reti; stavolta, al Casarano: prima l'autorete di D'Alena allo scadere della prima frazione di gioco, poi Ricciardi nella ripresa si porta in doppio vantaggio; accorciava il solito Chiricò per i pugliesi, poi i lupi della Sila allungano con Cannavo e chiudono con Achour.
L'unico 0-0 di giornata è quello della Salernitana, il secondo consecutivo dopo quello col Latina; stavolta, all'Arechi, è il turno del Crotone per fermare la squadra granata.
Chi invece non si ferma è il Catania: dopo lo stop al Pinto di Caserta, la squadra di Toscano batte il Team Altamura di Devis Mangia per 2-0: le reti nella ripresa di Di Gennaro e Cicerelli.
Serie C girone C, i risultati della tredicesima giornata—
Cavese-Potenza, 3-0; Trapani-AZ Picerno, 2-1; Atalanta u23-Giugliano, 0-1; Cosenza-Casarano, 4-1; Siracusa-Latina, 3-1; Catania-Team Altamura, 2-0; Sorrento-Audace Cerignola, 1-2; Monopoli-Casertana, 1-1; Foggia-Benevento, 0-3; Salernitana-Crotone, 0-0.
La classifica—
Catania 28; Salernitana 27; Benevento 26; Cosenza 23; Monopoli 22, Casertana 19; Crotone, Casarano 18; Atalanta u23, Trapani 17; Potenza 16, Team Altamura, Giugliano, Cavese 15; Latina 14; Audace Cerignola, Sorrento 13; AZ Picerno, Foggia 10, Siracusa 9.
Il calendario della prossima giornata—
Sabato 15 novembre, ore 14.30: Casarano-Catania, Crotone-Sorrento, Latina-Cosenza, AZ Picerno-Siracusa. Domenica 16 novembre, ore 12.30: Benevento-Monopoli; ore 14.30: Team Altamura-Salernitana, Giugliano-Audace Cerignola, Potenza-Trapani. Lunedì 17 novembre, ore 20.30: Foggia-Cavese. Rinviata a mercoledì 3 dicembre ore 17.30: Casertana-Atalanta u23.
© RIPRODUZIONE RISERVATA