Dove seguire Gubbio-Perugia in diretta tv e streaming: tutte le info sul derby umbro

Lamberto Zauli, dal canto suo, cerca continuità e punta sulla compattezza del suo Perugia. Assente per squalifica Mezzoni , mentre l’esperto Angella potrebbe partire dalla panchina dopo un test nella rifinitura di questa mattina. Rientra invece Dell’Orco , la cui presenza in difesa garantisce maggiore equilibrio. In attacco, sarà ancora una volta Montevago il terminale offensivo principale, supportato dalla vivacità di Lisi e Matos sulla trequarti.

Dove seguire la sfida

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 251) e sarà disponibile per gli abbonati anche su Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now TV e Rai Sport (canale 58), mentre chi utilizza Volley TV potrà accedere alla diretta previa sottoscrizione di un abbonamento.