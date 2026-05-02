Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha lanciato qualche frecciatina Luciano Spalletti. Lo ha fatto nella conferenza della vigilia di Verona-Juventus. Il tecnico è tornato su alcune analisi e su dei giudizi non graditi e ha anche citato il caso del Bodo e una frase che non gli è piaciuta: "Non si avrà mica paura del Bodo/Glimt, detta così, in modo presuntuoso".

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Spalletti: "Il Bodo/Glimt? Non era così facile"

La fine della stagione si avvicina e, nella conferenza della viglia di Verona-Juventus , il tecnico dei bianconeri, Luciano, ha approfittato delle domande dei giornalisti per lanciare qualche frecciatina. L'obiettivo delle sue dichiarazioni? Alcune analisi che non ha gradito, alcuni giudizi sulla squadra e sulla stagione, a suo dire errati anche presuntuosi. Si è soffermato, in particolare, su quello che gli venne chiesto prima della partita di Champions League contro la squadra norvegese del Bodo/Glimt: "Non si avrà mica paura del Bodo?".

Una frase, secondo il tecnico toscano, del tutto irrispettosa: "In Champions abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, anche se per molti è stata una delusione il non aver fatto molta strada. Ma per passare il turno abbiamo fatto delle partite che forse gli articoli bisognava rifarli. Quella frase, detta così, è presuntuosa, perché c'è uno schermo davanti. Poi, se parli con gli uomini si capisce che non era così facile".

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La partita con il Milan

Parlando con la stampa, inoltre, Spalletti è tornato anche sullo 0-0 della scorsa giornata, lo scialbo pareggio con il Milan di Allegri. Una prestazione, quella della sua rosa, che non gli è particolarmente piaciuta: "Io non sono rimasto contento della partita giocata a Milano. La mantieni in ordine e un risultato lo porti a casa, ma non mi garba. Non voglio vedere giocare così la mia squadra perché siamo a metà di quello che vogliamo diventare".

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