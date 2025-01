Thiago Motta: “Juve in crescita, domani Cambiaso sarà in campo”

La conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Milan: ecco le dichiarazioni dell'allenatore bianconero

Enrico Pecci Redattore 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 15:15)

Vigilia di Serie A e di un altro big match per la Juventus di Thiago Motta. Dopo il recupero con l'Atalanta e l'ennesimo pareggio, i bianconeri ospitano il Milan di Conceicao all'Allianz Stadium. L'ultimo precedente, recentissimo, ha visto trionfare i rossoneri in rimonta nella semifinale di Supercoppa italiana. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juve ha presentato il match: "La squadra sta bene, sono recuperati e faranno la prossima partita col Milan. Alberto Costa l’ho visto bene, ha portato energia ed entusiasmo. Sarà un ragazzo in più che potrà aiutare la squadra".

Juventus-Milan, Thiago Motta: "Cambiaso sta bene e sarà in campo" — Nelle ultime ore il mondo Juve è stato scosso dalle notizie su Cambiaso: "Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Già hai detto una cosa giusta, che non mi piace parlare di mercato, in più hai aggiunto un se di mercato. Immagina che… Niente da aggiungere. Cambiaso sta bene e domani sarà in campo". Ancora incerta, invece, la presenza di Kolo Muani: "Sono molto contento del suo arrivo, è un giocatore molto interessante per noi. Stiamo aspettando delle pratiche burocratiche per il suo trasferimento e se è tutto ok sarà col gruppo altrimenti dovremo aspettare la prossima partita".

Insieme a Vlahovic? "Tutti i buoni giocatori di livello possono giocare insieme". Annuncio anche sul portiere titolare per il big match di domani: "Oggi abbiamo avuto una situazione con Mattia (Perin, ndr), ieri in allenamento non ha potuto partecipare. Speriamo che domani sarà col gruppo, vedremo. Michele (Di Gregorio, ndr) domani sarà titolare. Sono contento dei 3 portieri che abbiamo, l’ho sempre detto. Sta giocando di più Di Gregorio in questo momento e sono contento delle sue prestazioni ma sono contento anche di come si stanno allenando tutti e tre".

Il Milan non avrà a disposizione il grande ex bianconero Alvaro Morata: "Stiamo parlando di giocatori di livello, abituati a giocare partite importanti. Affronteremo il miglior Milan possibile. Noi dovremo essere pronti a fare la nostra partita al massimo come sempre per poter avere la vittoria".

Thiago Motta si è poi soffermato sulla prestazione di Bergamo contro l'Atalanta: "La squadra è stata sempre bella dal punto di vista fisico. Abbiamo avuto situazioni non facili da gestire, con giocatori che per problemi fisici non sono andati in campo. Ma chi ha giocato ha sempre fatto bene, nell’atteggiamento e nella parte fisica. Nell’ultima partita, nella qualità del gioco, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo per alzare il livello ma fisicamente i ragazzi li vedo sempre bene".

"Vedere la partita in alto è un’emozione diversa per un allenatore perché in panchina la senti in maniera diversa. Ho visto una squadra che sta migliorando tantissimo, non solo in quella partita. La squadra sta crescendo. - ha proseguito il tecnico bianconero - Ho visto qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico. Con l’Atalanta abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, per continuare a crescere dobbiamo fare meglio. Con la tecnologia che abbiamo oggi, guardo le partite dopo come le guardassi sempre dall’alto. Sono cose che aiutano, strumenti che ti permettono di far vedere e parlare con i giocatori su cosa migliorare. La vedo sempre così la partita, non in live ma dopo. Mi è dispiaciuto non essere in panchina e continuo a pensare che quel rosso non era giusto".

Annunci importanti anche sul fronte infortunati: "Dusan sarà col gruppo domani. Bremer, Cabal, Milik no, neanche Conceicao. Tutti gli altri saranno disponibili. Vlahovic ha passato un periodo fuori, senza partecipare con la squadra per recuperare da un fastidio che aveva e domani sarà disponibile, col gruppo". L'allenatore della Juve è poi tornato sull'innesto di Kolo Muani: "Da Randal mi aspetto tutto, com’è un ottimo giocatore che è. Aiutare dentro, fuori dal campo: allenarsi bene, prepararsi bene. Fare tutto quello che può fare un giocatore di alto livello per essere a disposizione e poter aiutare la squadra. Quello che ho chiesto a lui lo chiedo a tutti i miei giocatori".

Visualizza questo post su Instagram

Juventus, Thiago Motta fiducioso: "Vedo una squadra in crescita" — Sui due Juve-Milan di questa stagione: "C’è qualcosa di positivo quando mi fa la domanda? La partita d’andata col Milan è stata giocata in un modo per com’erano le situazioni nostre, per come siamo arrivati a quella partita. Dei pareggi ho già parlato tantissime volte, noi siamo i primi che non siamo contenti. Tante partite abbiamo fatto bene e non siamo arrivati alla vittoria. Non basta quello che abbiamo visto in campo. Vedo un miglioramento nella squadra, una crescita della squadra. Non solo con l’Atalanta ma anche in altre partite. Ribadisco che non siamo contenti né coi risultati che sono i pareggi e né della classifica. Vogliamo essere più in alto e lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo abbiamo una grande partita, nel nostro stadio, vogliamo arrivarci bene per arrivare alla vittoria. Tante cose positive sono state fatte fino ad oggi, altre meno positive perché siamo i primi che vogliamo un altro tipo di risultato e lavoriamo al massimo tutti i giorni per poterci arrivare".

Ancora sul mercato: "Il mercato lo conosciamo, lo sappiamo prima già. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Alberto (Costa, ndr) fa parte già del gruppo ed è un giocatore in più che aiuterà la squadra. Per Randal (Kolo Muani, ndr) stiamo aspettando il trasferimento delle pratiche burocratiche e se è tutto ok domani sarà con il gruppo".

Obiettivo quarto posto per la Juve? Thiago Motta risponde così: "Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un’opportunità importante giocando in casa. Rispettiamo il Milan, cercando sempre la vittoria. Dopo la partita di domani non è ancora finito il campionato. Mancherà tantissimo. Noi vogliamo essere al massimo domani in campo, concentrati, determinati e con grande determinazione per fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria che è quello che cercheremo dal primo minuto".