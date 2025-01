Venezia-Verona, le probabili formazioni: la scelta su Pohjanpalo e Belahyane

Con quattro punti a dividere le due squadre - Verona a quota 19, Venezia fermo a 15 - , questa partita rappresenta un crocevia fondamentale per le speranze di salvezza di entrambe. I lagunari arrivano con il morale rinfrancato da un pareggio in trasferta contro il Parma, ma devono assolutamente vincere per tenere vive le speranze di permanenza in Serie A. Il Verona, invece, sta attraversando un periodo nero, con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite e un digiuno di gol che preoccupa. La sfida di oggi è l’occasione perfetta per invertire la rotta e ritrovare fiducia. Chi avrà la meglio in questa battaglia decisiva? Non resta che attendere il fischio d’inizio, in programma questa sera alle 18:30.