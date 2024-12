Viali carica la Reggiana alla vigilia del derby contro il Modena. Le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa

13 dicembre - 19:54

Vigilia di campionato speciale per Reggiana e Modena. Domani, alle ore 15.00, le due squadre emiliane si affronteranno nel derby del Mapei Stadium. William Viali ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Eravamo convinti di essere in crescita anche prima di Cremona e la prestazione contro il Sassuolo ha fatto capire che con ritmo, intensità e coraggio si può fare la partita contro qualsiasi avversario. Sarebbe inaccettabile abbassare la tensione in questo momento perché ora arriva un derby in cui tutti sperano di passare una bella giornata. Ma è anche una gara che conta per la classifica".

Viali: "Voglio vedere lo stesso coraggio visto contro la Cremonese" — Il tecnico dei granata suona la carica: "Abbiamo rispetto per una squadra che ha una rosa importante e giocatori di grande qualità, ma pensiamo a noi stessi. Domani voglio vedere lo stesso coraggio visto contro la Cremonese perché è quello che ha fatto la differenza allo Zini".

Sull'importante del derby: "Il derby è una partita diversa dalle altre, che esula dalla classifica e dai momenti che stanno vivendo le due squadre. Tutti i tifosi si aspettano una prestazione gagliarda e noi siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida. Ma oltre al derby ci sono aspetti importanti legati alla classifica e alla continuità. In questo momento non possiamo tornare indietro come atteggiamento e determinazione. Li voglio vedere domani in campo, al di là degli episodi che potranno decidere il risultato".

"La classifica per entrambe finora è relativa - ha proseguito Viali - io mi focalizzo sulle gare con il nuovo allenatore e vedo che non hanno ancora perso e marciano al ritmo dei play off. I gialloblù hanno qualità, cambi, forza e sono bravi nei calci piazzati, possono fare male in tanti modi".

Reggiana-Modena, Viali: "Gli infortuni? Non abbiamo mai usato alibi" — Viali si è poi soffermato sul momento della sua squadra: "È difficile dire a quanto punti bisognerebbe svoltare perché ogni settimana ci sono risultati inattesi. Voglio pensare solamente alle nostre gare in cui dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione e continuare a giocare con la nostra identità, che è ben precisa. Siamo riusciti a trovare un’anima da risultato e la dobbiamo assolutamente mantenere. Questa parte di stagione è stata molto condizionata dagli infortuni, ma non li abbiamo mai usati come alibi".

Infine, sui singoli: "Reinhart ha accusato un problema fisico ed è stato gestito tutta la settimana. Domattina deciderò assieme allo staff medico se sarà della gara oppure no. Sampirisi ha avuto un piccolo fastidio che abbiamo gestito e per lui vale lo stesso discorso fatto con Reinhart. Sicuramente avere un gruppo allargato aiuta in tutte le partite, non solo nel derby. Ho provato a mettere in pista più giocatori possibili e per arrivare ad avere un equilibrio bisogna passare da quello che abbiamo fatto. Oggi l’equilibrio sembra reggere di più rispetto a un paio di mesi fa". È tutto pronto per il derby Reggiana-Modena.

