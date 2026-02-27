Dopo il grave incidente stradale risalente alla fine del 2024, il giamaicano nato nel 1990 sta per fare il suo ritorno sul rettangolo verde

Jacopo del Monaco 27 febbraio - 11:24

Michail Antonio sta per tornare in campo e ciò avverrà con la maglia dei qatarioti dell'Al-Sailiya. Il giocatore, infatti, non disputa un incontro dal 25 giugno dello scorso anno, quando con la Nazionale Giamaicana ha affrontato Panama nella terza ed ultima giornata della fase a gironi della CONCACAF Gold Cup. Considerando soltanto le competizioni per club, invece, l'ultimo match dell'attaccante risale al 3 dicembre 2024 quando, con il West Ham, ha giocato contro il Leicester City in Premier League. Quattro giorni dopo quest'incontro, Antonio fu protagonista di un tremendo incidente stradale causato dalla perdita del controllo della sua Ferrari GTC4Lusso di colore grigio.

Dall'incidente in auto al ritorno in campo: Michail Antonio firma per l'Al-Sailiya — Durante la sua esperienza con la maglia del West Ham, Antonio ha vinto la Conference League nella stagione 2022/2023 battendo la Fiorentina in finale ed è stato inserito anche nella squadra di quell'edizione della competizione europea nata pochi anni fa. Il giamaicano ha disputato la sua ultima partita con gli Hammers il 3 dicembre 2024, giorno in cui ha affrontato il Leicester City in Premier League. A quattro giorni di distanza, però, l'attaccante è stato protagonista di un tragico incidente stradale che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita. Il centravanti stava tornando da un allenamento quando ha perso il controllo della sua Ferrari, andata completamente in frantumi dopo l'impatto con un albero a bordo strada. Antonio è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto per lunghi e interminabili minuti, fino all'arrivo dei soccorsi. Il calciatore è stato estratto a fatica dalla vettura, per fortuna sempre cosciente, ma con una gamba fratturata in più punti.

Dopo un lunghissimo periodo di riabilitazione e la conclusione della sua esperienza con la maglia del West Ham, il classe 1990 è rimasto senza squadra ed ora, invece, sta per tornare in campo. Il quotidiano inglese The Sun, infatti, ha riportato che l'attaccante ha firmato per l'Al-Sailiya, squadra che milita nella Qatar Stars League, vale a dire la massima divisione del Paese del Medio Oriente. Il club deve giocare le ultime sei partite del campionato ed occupa la nona posizione in classifica con 15 punti gli stessi dell'Umm-Salal che si trova nella zona spareggio nonché a +4 dall'Al-Shahaniya ultimo. Nei mesi scorsi, il Charlton ha provato ad ingaggiare Antonio, ma non l'ha più fatto dopo le visite mediche. Anche il Leicester City voleva fare un'offerta, ma il calciatore ha riportato un infortunio al ginocchio durante un allenamento.