Il difensore portoghese Diogo Leite saluta ufficialmente l'Union Berlino dopo 4 stagioni intense e ricche di successi. La notizia del suo addio segna la fine di un'era per il club tedesco, con il contratto del giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno.

Arrivato in Germania nel 2022 dopo le avventure con Porto (50 presenze) e Braga (34 presenze), il centrale mancino di 27 anni ha saputo imporsi come un pilastro insostituibile nella difesa tedesca, collezionando ben 136 presenze totali e contribuendo in modo determinante alle storica qualificazione in Europa League nella stagione 2022-2023 e successivamente la memorabile avventura in Champions League.

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Diogo Leite, il possibile futuro in Serie A

Le attenzioni principali, come riportato da, arrivano principalmente dall'Italia, dove diverse società, tra cui, hanno già manifestato un forte interesse per assicurarsi le sue prestazioni sportive in vista della prossima stagione.

BERLINO, GERMANIA - 10 GENNAIO: Diogo Leite dell'1. FC Union Berlin osserva il gioco durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e 1. FSV Mainz 05 allo Stadion An der Alten Försterei il 10 gennaio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

L'interesse della Lazio per Diogo Leite si è manifestato in modo concreto già durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, quando la dirigenza biancoceleste ha tentato di acquistarlo nelle ultime giornate di gennaio. Il club capitolino aveva avviato una trattativa con l'Union Berlino, spinto dalla necessità di cautelarsi di fronte alla possibile partenza del centrale titolare Alessio Romagnoli, ma le parti non avevano trovato un accordo anche infastidendo il team legale del portoghese, che aveva smentito ogni accordo o pre-accordo raggiunto per il suo approdo alla Lazio (come aveva annunciato dal DS Fabiani) tramite un lungo comunicato pubblicato tramite A Bola.

Nonostante questi precedenti, quel corteggiamento invernale ha gettato le basi per dei successivi dialoghi, mantenendo la squadra romana in prima fila tra le pretendenti per assicurarsi le prestazioni del portoghese dopo gli addii di Romagnoli e Mario Gila.