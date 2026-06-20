Dopo una stagione che lo ha riportato al centro della scena in Serie A, Nicolò Zaniolo è di nuovo uno dei nomi più caldi del mercato. Mentre la trattativa con l'Udinese attraversa la sua fase più delicata, spunta l'interesse della Lazio e del suo neo allenatore, Rino Gattuso.

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L'interesse di Gattuso

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'idea sembra nata nelle ultime ore e porta direttamente ain persona. Il nuovo tecnico biancoceleste consideraun profilo ideale per qualità fisiche e duttilità offensiva, tanto da averne chiesto l'inserimento tra gli obiettivi di mercato. Laperò, sempre secondo quanti riferito dal quotidiano, dovrà prima alleggerire il monte ingaggi e completare alcune cessioni prima di poter eventualmente affondare il colpo.

ROMA, ITALIA - 27 APRILE: Luca Pellegrini della SS Lazio compete per la palla con Nicolò Zaniolo dell'Udinese Calcio durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Udinese Calcio allo Stadio Olimpico il 27 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Zaniolo e Udinese ancora alla caccia dell'accordo: cosa sta succedendo

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La rinascita a Udine

L'ostacolo principale riguarda il rapporto trae l. Dopo il riscatto dal, infatti, sarebbero emerse divergenze legate all'ingaggio e agli accordi economici, con un clima di tensione che potrebbe favorire eventuali pretendenti. Il classe 1999 percepiva circaannui in Turchia e sul suo nuovo contratto con l'Udinese si aspetta un adeguamento intorno aicontro i circa 1,2 pattuiti durante le strette di mano della scorsa estate, non tanto sulla base del precedente salario ma su quanto mostrato in campo. Negli scorsi giorni, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, 'Sky Sport', aveva parlato anche il suo agente, dichiarando: "Oggi Nicolò si sente deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa e a disposizione per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare ad un accordo che faccia contente entrambe le parti".L'esperienza in Friuli ha rappresentato la svolta per l'ex talento della. Dopo annate complicate tra, Zaniolo ha ritrovato continuità, fiducia e un ruolo centrale in un progetto tecnico, tornando ad incidere con prestazioni e gol. Il classe 1999 ha chiuso infatti la sua stagione all'Udinese con, contribuendo alla salvezza agevole del club friulano.

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