Dopo il rilancio in Friuli e il riscatto dell'Udinese, la permanenza dell'esterno italiano non si sblocca ancora: la Lazio di Gattuso osserva
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Dopo una stagione che lo ha riportato al centro della scena in Serie A, Nicolò Zaniolo è di nuovo uno dei nomi più caldi del mercato. Mentre la trattativa con l'Udinese attraversa la sua fase più delicata, spunta l'interesse della Lazio e del suo neo allenatore, Rino Gattuso.
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L'interesse di GattusoSecondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'idea sembra nata nelle ultime ore e porta direttamente a Gennaro Gattuso in persona. Il nuovo tecnico biancoceleste considera Zaniolo un profilo ideale per qualità fisiche e duttilità offensiva, tanto da averne chiesto l'inserimento tra gli obiettivi di mercato. La Lazio però, sempre secondo quanti riferito dal quotidiano, dovrà prima alleggerire il monte ingaggi e completare alcune cessioni prima di poter eventualmente affondare il colpo.
Zaniolo e Udinese ancora alla caccia dell'accordo: cosa sta succedendoL'ostacolo principale riguarda il rapporto tra Zaniolo e l'Udinese. Dopo il riscatto dal Galatasaray, infatti, sarebbero emerse divergenze legate all'ingaggio e agli accordi economici, con un clima di tensione che potrebbe favorire eventuali pretendenti. Il classe 1999 percepiva circa 3 milioni euro annui in Turchia e sul suo nuovo contratto con l'Udinese si aspetta un adeguamento intorno ai 2 milioni, contro i circa 1,2 pattuiti durante le strette di mano della scorsa estate, non tanto sulla base del precedente salario ma su quanto mostrato in campo. Negli scorsi giorni, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, 'Sky Sport', aveva parlato anche il suo agente, dichiarando: "Oggi Nicolò si sente deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa e a disposizione per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare ad un accordo che faccia contente entrambe le parti".
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La rinascita a UdineL'esperienza in Friuli ha rappresentato la svolta per l'ex talento della Roma. Dopo annate complicate tra Aston Villa, Fiorentina e Galatasaray, Zaniolo ha ritrovato continuità, fiducia e un ruolo centrale in un progetto tecnico, tornando ad incidere con prestazioni e gol. Il classe 1999 ha chiuso infatti la sua stagione all'Udinese con 6 gol e 6 assist, contribuendo alla salvezza agevole del club friulano.
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