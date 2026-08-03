L'avventura di Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli è ormai ai titoli di coda. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino spagnolo non ha preso parte all'allenamento odierno della squadra di Massimiliano Allegri ed è già partito alla volta della Germania, dove lo attende il Bayer Leverkusen. La trattativa tra i due club è ormai alle battute finali e mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Dopo giorni di contatti serrati, il club tedesco è riuscito ad avvicinarsi alle richieste economiche degli azzurri e tutto lascia pensare che l'operazione verrà definita nelle prossime ore.

Gutierrez ha già lasciato Napoli

L'assenza del laterale spagnolo dalla seduta di allenamento è stata il segnale più evidente dell'imminente trasferimento. Gutierrez ha infatti già raggiunto la Germania per prepararsi alla nuova esperienza in Bundesliga, mentre le società stanno ultimando la documentazione necessaria per formalizzare il passaggio.

DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Miguel Gutierrez della SSC Napoli in azione durante l'amichevole precampionato tra SSC Napoli e SS Arezzo alla SKI.IT Arena, il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il Bayer Leverkusen ha individuato nell'ex Real Madrid il profilo ideale per rinforzare la corsia sinistra dopo le recenti uscite, accelerando sensibilmente la trattativa negli ultimi giorni. L'intesa economica tra le parti è ormai vicinissima e l'ufficialità potrebbe arrivare a breve, una volta completati gli ultimi passaggi burocratici.

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Il Napoli prepara le prossime mosse sul mercato

La cessione di Gutierrez consentirà aldi liberare spazio in rosa e di ottenere un'importante entrata economica da reinvestire sul mercato. Il club campione d'Italia è già al lavoro per individuare il profilo giusto con cui completare il reparto difensivo, valutando diverse soluzioni per la fascia e per il pacchetto arretrato. L'operazione con il Bayer Leverkusen rappresenta uno dei movimenti più importanti delle ultime ore del mercato azzurro e permetterà alla dirigenza di concentrarsi sugli ultimi innesti richiesti da Allegri. Con Gutierrez ormai a un passo dalla Bundesliga, l'attenzione del Napoli si sposterà inevitabilmente sulle entrate che dovranno completare la rosa in vista della nuova stagione.