Negli ultimi giorni il nome di Bradley Barcola è diventato uno dei più caldi del mercato del Liverpool. I Reds, infatti, sarebbero alla ricerca di un esterno offensivo di livello internazionale e il talento francese del Paris Saint-Germain rappresenterebbe il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico di Andoni Iraola. Le indiscrezioni parlano di un forte gradimento da parte del club inglese, anche se la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice.

Il sogno del Liverpool

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Bradley Barcola del PSG osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Classe 2002, Barcola è uno degli esterni più completi del panorama europeo. Rapidissimo nell'uno contro uno, devastante negli spazi aperti e sempre più decisivo anche in zona gol, il francese ha confermato la sua crescita con il PSG, attirando l'attenzione di diverse big del continente. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, pur partendo preferibilmente da sinistra, lo rende un giocatore perfetto per il calcio intenso e verticale che Iraola vuole proporre ad Anfield. Il Liverpool vede in Barcola un investimento per il presente e soprattutto per il futuro. L'idea sarebbe quella di aggiungere un attaccante capace di aumentare imprevedibilità e qualità nell'ultimo terzo di campo. Secondo diverse fonti inglesi e francesi, il club starebbe preparando un'offerta superiore ai 100 milioni di euro. Il problema è che PSG continua a valutare il giocatore ben oltre questa cifra e non sembra intenzionato a cederlo facilmente.

Trattativa possibile o suggestione di mercato?

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Bradley Barcola del PSG osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La società parigina, infatti, considera Barcola uno dei pilastri del proprio progetto e sarebbe pronta a prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta eccezionale o dopo aver individuato un sostituto all'altezza. Questo rappresenta il principale ostacolo per i Reds, che non vogliono entrare in un'asta senza limiti e preferiscono aspettare eventuali aperture da parte del PSG. Per il momento, quindi, il possibile approdo di Barcola ad Anfield resta una suggestione concreta ma ancora lontana dalla conclusione. Il Liverpool lo ha individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare l'attacco, ma serviranno pazienza e una complessa trattativa economica per convincere il Paris Saint-Germain a privarsi di uno dei suoi gioielli più preziosi.