Ancora una volta Kolo Muani è finito al centro delle voci di mercato per quanto riguarda la Juventus, che dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic è alla ricerca di un attaccante in grado di poter guidare l'attacco bianconero dopo un'annata disastrosa dal punto di vista degli attaccanti. Il francese, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Tottenham in Premier League, con la maglia degli Spurs è riuscito a segnare solo 5 reti, di cui 4 in Champions League e solamente 1 in campionato.

La sua miglior dimensione l'aveva trovata proprio con la maglia della Vecchia Signora, quando dal suo arrivo nel gennaio del 2025 ha segnato ben 10 gol in 22 partite tra tutte le competizioni, dimostrandosi all'altezza grazie a prestazioni di altissimo livello nonostante le difficoltà generali della squadra torinese.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Kolo Muani: il possibile intreccio con Thuram

Come riportato da, la chiave per riportare Kolo Muani alla Juventus, che ha attirato l'attenzione delanche per causain scadenza nel 2027. Il centrocampista della Juventus è uno dei giocatori cresciuti maggiormente nelle ultime stagioni, ma è considerato sacrificabile dal tecnico Luciano Spalletti.

Il costo a bilancio di circa 36 milioni di euro rende improbabile una cessione di Kolo Muani da parte del PSG per meno di 40 milioni, a meno che non si utilizzi la formula del prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Tale vincolo però aveva già causato la rottura delle trattative la scorsa estate, indirizzando il giocatore verso il Tottenham.

TORINO, ITALIA - 02 FEBBRAIO: Randal Kolo Muani della Juventus con il trofeo di miglior giocatore della partita dopo l'incontro di Serie A tra Juventus ed Empoli allo Juventus Stadium il 02 febbraio 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Dal suo arrivo nel 2024 dal Nizza, Thuram ha collezionato in totale 96 presenze e 9 gol tra tutte le competizioni diventando centrale nel progetto bianconero, che prima del suo arrivo aveva come problema principale proprio il centrocampo. Adesso la priorità è l'attacco, dopo la disastrosa annata di Jonathan David e Lois Openda che in due sono riusciti a segnare 10 gol in tutta la stagione tra tutte le competizioni.