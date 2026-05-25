Rino Gattuso riparte dal club biancoceleste dopo l'esperienza in Nazionale: sarà lui il sostituto di Sarri
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Con Maurizio Sarri ormai certamente destinato alla panchina dell'Atalanta, Lotito ha scelto il nuovo allenatore della Lazio: trattasi di Gennaro Gattuso, ex commissario tecnico della Nazionale. Come riferisce Fabrizio Romano, l'allenatore avrebbe già accettato l'offerta: le parti sarebbero a lavoro per sistemare i dettagli e i documenti. Manca, dunque, solo l'ufficialità.
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Gattuso nuovo allenatore della LazioMentre Maurizio Sarri si appresta a firmare un contratto triennale con l'Atalanta, la dirigenza laziale ha deciso chi prenderà il suo posto sulla panchina della squadra della Capitale. L'addio del tecnico toscano non è ancora ufficiale, ma Lotito si è mosso per tempo. Il presidente del club biancoceleste ha da subito individuato l'ex giocatore del Milan come suo obiettivo, mentre i nomi di Palladino, Pisacane e Conceicao, pur proposti sono rimasti sullo sfondo. Oggi è arrivata la notizia che conferma questa scelta: Gattuso guiderà la Lazio la prossima stagione. Per quanto riguarda il contratto, invece, il nuovo tecnico firmerà un biennale.
La carriera di Gattuso in panchinaRitiratosi dal calcio giocato nel 2013, Gattuso ha iniziato immediatamente dopo la sua nuova carriera da allenatore. La sua prima esperienza in panchina è stata alla guida del club svizzero del Sion. Hanno fatto seguito due brevi esperienze sulle panchine di Palermo e Ofi Creta. Per due anni, dal 2015 al 2017, ha allenato i nerazzurri del Pisa per poi passare alla Primavera del Milan e poi alla prima squadra rossonera.
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Per due stagioni ha poi preso le redini del Napoli con cui ha vinto il suo unico trofeo da allenatore: la Coppa Italia del 2020. Nel 2022 riparte in giro per l'Europa: prima allena il Valencia nella Liga, passa al Marsiglia nel campionato francese e infine si trasferisce all'Hadjuk Spalato in Croazia. A questa ultima squadra fa seguito la breve (e fallimentare) esperienza sulla panchina della Nazionale dell'Italia. Esperienza che è terminata con la sconfitta con la Bosnia e la mancata qualificazione ai Mondiali di questa estate.
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