Con Maurizio Sarri ormai certamente destinato alla panchina dell'Atalanta, Lotito ha scelto il nuovo allenatore della Lazio: trattasi di Gennaro Gattuso, ex commissario tecnico della Nazionale. Come riferisce Fabrizio Romano, l'allenatore avrebbe già accettato l'offerta: le parti sarebbero a lavoro per sistemare i dettagli e i documenti. Manca, dunque, solo l'ufficialità.

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Gattuso nuovo allenatore della Lazio

Mentre Maurizio Sarri si appresta a firmare un contratto triennale con l' Atalanta , la dirigenza laziale ha deciso chi prenderà il suo posto sulla panchina della squadra della Capitale. L'addio del tecnico toscano non è ancora ufficiale, ma Lotito si è mosso per tempo. Il presidente del club biancoceleste ha da subito individuato l'ex giocatore del Milan come suo obiettivo, mentre i nomi di, Pisacane e Conceicao, pur proposti sono rimasti sullo sfondo. Oggi è arrivata la notizia che conferma questa scelta: Gattuso guiderà la Lazio la prossima stagione. Per quanto riguarda il contratto, invece, il nuovo tecnico firmerà un biennale.

MILANO, ITALIA - 16 NOVEMBRE: Il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso osserva la partita prima dell'incontro di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Italia e Norvegia allo stadio San Siro il 16 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La carriera di Gattuso in panchina

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2013, Gattuso ha iniziato immediatamente dopo la sua nuova carriera da allenatore. La sua prima esperienza in panchina è stata alla guida del club svizzero del. Hanno fatto seguito due brevi esperienze sulle panchine die Ofi Creta. Per due anni, dal 2015 al 2017, ha allenato i nerazzurri del Pisa per poi passare alla Primavera del Milan e poi alla prima squadra rossonera.

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Per due stagioni ha poi preso le redini del Napoli con cui ha vinto il suo unico trofeo da allenatore: la Coppa Italia del 2020. Nel 2022 riparte in giro per l'Europa: prima allena il Valencia nella Liga, passa al Marsiglia nel campionato francese e infine si trasferisce all'Hadjuk Spalato in Croazia. A questa ultima squadra fa seguito la breve (e fallimentare) esperienza sulla panchina della Nazionale dell'Italia. Esperienza che è terminata con la sconfitta con la Bosnia e la mancata qualificazione ai Mondiali di questa estate.

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