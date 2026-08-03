Il futuro di Jean-Philippe Mateta potrebbe tornare a infiammare il mercato. L'attaccante francese del Crystal Palace, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia degli Eagles, continua infatti a essere uno dei profili più apprezzati anche in Serie A, dove Juventus e Milan lo seguono ormai da diversi mesi.

Mateta torna di moda in Serie A, la Juventus ci riprova?

Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace festeggia il secondo gol della sua squadra calciando la bandierina del calcio d'angolo durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Newcastle United al Selhurst Park il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

La Juventus, in particolare, non ha mai smesso di monitorare il centravanti. I bianconeri continuano a dare priorità ad altre operazioni offensive, ma qualora alcune trattative dovessero complicarsi, Mateta rappresenterebbe una delle alternative più credibili. Secondo le ultime indiscrezioni, il club torinese avrebbe nuovamente inserito il francese nella propria lista dei desideri. Anche il Milan resta una pista da non sottovalutare. I rossoneri avevano già provato a portarlo a San Siro in passato, ma l'operazione non si concretizzò. Nonostante ciò, l'interesse non si è mai spento del tutto e il profilo del numero 9 del Palace continua a essere considerato ideale per caratteristiche fisiche e capacità di giocare spalle alla porta.

Rinnovo o addio?

Jean-Philippe Mateta con la maglia del Crystal Palace - Getty Images

Il Crystal Palace non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi uomini simbolo. Il club londinese starebbe lavorando per convincere Mateta a rinnovare il contratto, nel tentativo di respingere gli assalti provenienti dall'Italia e da altri campionati europei. Dal punto di vista tecnico, Mateta potrebbe adattarsi molto bene alla Serie A. Forte fisicamente, dominante nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità, il francese offrirebbe una soluzione diversa rispetto ai classici centravanti di manovra. A 29 anni è inoltre nel pieno della maturità calcistica e potrebbe garantire un rendimento immediato. La sensazione è che il mercato di Mateta non sia ancora chiuso. Se Juventus o Milan dovessero liberare spazio nel reparto offensivo o cambiare obiettivi nelle ultime settimane di trattative, il nome dell'attaccante del Crystal Palace potrebbe tornare con forza sul tavolo. Per il momento gli Eagles resistono, ma la Serie A continua a guardare con interesse verso Selhurst Park.