Olise piace al Real Madrid, ma il ds del Bayern: “Non è in vendita”

Il direttore sportivo dei bavaresi spiega che il calciatore non andrà via e che su di lui c'è un porgetto a lungo termine.

Federico Iezzi Collaboratore 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 18:22)

Si parla di un possibile interesse del Real Madrid per il talento del Bayern Monaco, Michael Olise. Il club bavarese ha però escluso la possibilità di una cessione e il direttore sportivo Max Eberl ha confermato: "No. Semplicemente no. Abbiamo un progetto a lungo termine".

Olise, il Real Madrid è alla finestra? — Cresciuto nelle giovanili di Chelsea, Manchester City e Reading, Micheal Olise è oggi la superstar del Bayern Monaco. Il classe 2001, dopo aver giocato con Reading e Crystal Palace, milita nel Bayern Monaco dal 2024. In questa stagione è letteralmente esploso prendendosi il palcoscenico e valanghe di elogi. Inevitabile, quindi, che sia finito al centro dei rumors di mercato anche molto prima della sua apertura ufficiale. Si parla, infatti, di un interesse del Real Madrid per questa talentuosa ala destra che ha fatto vedere grandi cose in Champions League. La posizione del club bavarese, però, è molto chiara: non si vende.

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Eberl, ds del Bayern Monaco: non è in vendita — La smentita, sulla possibilità che il giocatore venga venduto, arriva, infatti, dal direttore sportivo, Max Eberl: "No. Semplicemente no. Abbiamo un progetto a lungo termine. Lui si trova molto bene qui. Sa già come funziona e come gioca questa squadra e sa anche che qui può avere tanto successo. Non ci sono possibilità".

Eberl ha spiegato che l'intenzione è quello di continuare ad aiutarlo nel suo percorso di crescita affinché migliori ancora di più. "Continueremo ad osservare la sua crescita. Avevamo intuito che potenziale avesse già quando lo abbiamo ingaggiato: le qualità le aveva ampiamento dimostrate in Premier League. Nell'ultimo anno, e soprattutto nell'ultimo trimestre, non ha fatto altro che confermarsi come ottimo giocatore e anzi è migliorato ancora di più. Vederlo giocare è un vero piacere. Quello che colpisce di lui è che è quel tipo di calciatore che raramente si accontenta. Ciò che lo motiva è fare sempre di più e farlo sempre meglio".