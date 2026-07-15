Anche il Genoa si era interessata al calciatore ma l'ex Borussia Dortmund alla fine ha scelto l'opzione spagnola per questioni personali

Michele Massa
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Pierre-Emerick Aubameyang è vicino a una nuova avventura in carriera. L’attaccante gabonese, dopo l’esperienza con il Marsiglia, sarebbe infatti pronto a lasciare il club francese per fare ritorno in Spagna, dove ad attenderlo ci sarebbe il Deportivo La Coruña, appena promosso in Liga.

Aubameyang in direzione Spagna, è oramai cosa fatta

A riferire l’indiscrezione è il giornalista Sébastien Denis di Foot Mercato, che sui propri canali social ha parlato di un accordo ormai vicino tra il giocatore e il club galiziano. Secondo quanto riportato, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento dal valore di circa 1,5 milioni di euro.
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Per Aubameyang si tratterebbe di un ritorno nel calcio spagnolo dopo la parentesi vissuta con il Barcellona nel 2022, dove lasciò un ottimo ricordo grazie ai suoi gol e alla sua esperienza internazionale. Il gabonese, classe 1989, ha costruito una carriera ai massimi livelli vestendo maglie prestigiose come quelle di Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona, Chelsea e Marsiglia.

Il Deportivo La Coruña, tornato nella massima serie spagnola, punta sull’esperienza del centravanti per affrontare una stagione importante. Il club galiziano cerca un attaccante capace di garantire gol, leadership e personalità, caratteristiche che Aubameyang ha dimostrato di possedere nel corso della sua lunga carriera.

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LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Pierre-Emerick Aubameyang del Chelsea osserva mentre si riscalda prima della partita di Premier League tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 02 maggio 2023 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

L’addio al Marsiglia sembra dunque sempre più vicino. Il club francese, secondo le indiscrezioni di mercato, è intenzionato a ridurre la massa salariale e il futuro del gabonese appare lontano dal Velodrome. Per il Deportivo sarebbe un colpo di grande prestigio: un attaccante abituato alle grandi sfide europee chiamato a guidare il ritorno del club tra le protagoniste della Liga. Per Aubameyang, invece, una nuova sfida dopo una carriera ricca di successi e gol.

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