Gabon, Aubameyang e Lemina positivi: ma certo, guardateli a cena...

Pierre-Emerick Aubameyang è vicino a una nuova avventura in carriera. L’attaccante gabonese, dopo l’esperienza con il Marsiglia, sarebbe infatti pronto a lasciare il club francese per fare ritorno in Spagna, dove ad attenderlo ci sarebbe il Deportivo La Coruña, appena promosso in Liga.

Aubameyang in direzione Spagna, è oramai cosa fatta

A riferire l’indiscrezione è il giornalistadi Foot Mercato, che sui propri canali social ha parlato di un accordo ormai vicino tra il giocatore e il club galiziano. Secondo quanto riportato, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento dal valore di circa

Per Aubameyang si tratterebbe di un ritorno nel calcio spagnolo dopo la parentesi vissuta con il Barcellona nel 2022, dove lasciò un ottimo ricordo grazie ai suoi gol e alla sua esperienza internazionale. Il gabonese, classe 1989, ha costruito una carriera ai massimi livelli vestendo maglie prestigiose come quelle di Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona, Chelsea e Marsiglia.

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❗ Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l'OM



🎯 L'attaquant gabonais va s'engager avec le Deportivo La Corogne, promu en Liga



💰le cout du transfert devrait être de l'ordre de 1,5 M€https://t.co/0bbPAC3Ufb



W @Santi_J_FM pic.twitter.com/cNjmgLJ1jY — Sébastien Denis (@sebnonda) July 15, 2026

Il Deportivo La Coruña, tornato nella massima serie spagnola, punta sull’esperienza del centravanti per affrontare una stagione importante. Il club galiziano cerca un attaccante capace di garantire gol, leadership e personalità, caratteristiche che Aubameyang ha dimostrato di possedere nel corso della sua lunga carriera.

LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Pierre-Emerick Aubameyang del Chelsea osserva mentre si riscalda prima della partita di Premier League tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 02 maggio 2023 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

L’addio al Marsiglia sembra dunque sempre più vicino. Il club francese, secondo le indiscrezioni di mercato, è intenzionato a ridurre la massa salariale e il futuro del gabonese appare lontano dal Velodrome. Per il Deportivo sarebbe un colpo di grande prestigio: un attaccante abituato alle grandi sfide europee chiamato a guidare il ritorno del club tra le protagoniste della Liga. Per Aubameyang, invece, una nuova sfida dopo una carriera ricca di successi e gol.