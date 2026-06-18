Ibrahima Konaté, difensore classe 1999, ha concluso la sua esperienza con la maglia del Liverpool e sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid.
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
Il Real Madrid ha ufficializzato oggi, 18 giugno, l'acquisto del difensore centrale francese Ibrahima Konaté, che si trasferisce a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool. Il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà al club spagnolo fino al 30 giugno 2030, diventando uno dei primi rinforzi per la nuova stagione sotto la guida tecnica di José Mourinho, diventato allenatore dei Blancos dopo la vittoria delle elezioni da parte del presidente Florentino Perez. Attualmente Konaté si trova negli Stati Uniti con la nazionale francese per disputare la Coppa del Mondo, dove ha recentemente preso parte alla vittoria per 3-1 dei francesi contro il Senegal nella prima gara della fase a gironi.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Real Madrid-Konaté: il comunicato ufficiale del club spagnoloIl Real Madrid ha pubblicato oggi nel suo sito ufficiale il comunicato che conferma l'arrivo di Konaté al Santiago Bernabeu: "Il Real Madrid CF e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030".
Il trasferimento chiude un'esperienza durata ben 5 stagioni al Liverpool, dove Konaté era arrivato nel 2021 dal Red Bull Lipsia per circa 35 milioni di sterline. Con la maglia dei Reds il difensore ha collezionato 183 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo in modo significativo alla vittoria della Premier League nella stagione 2024-25, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega e 1 Community Shield. Nell'ultima stagione il centrale ha disputato 36 partite in campionato, consolidando la sua posizione prima che la trattativa per il rinnovo contrattuale con il Liverpool saltasse definitivamente a causa del mancato accordo tra le parti sulle richieste salariali.
Caricamento post Instagram...
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA