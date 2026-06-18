Il Real Madrid ha ufficializzato oggi, 18 giugno, l'acquisto del difensore centrale francese Ibrahima Konaté, che si trasferisce a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool. Il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà al club spagnolo fino al 30 giugno 2030, diventando uno dei primi rinforzi per la nuova stagione sotto la guida tecnica di José Mourinho, diventato allenatore dei Blancos dopo la vittoria delle elezioni da parte del presidente Florentino Perez. Attualmente Konaté si trova negli Stati Uniti con la nazionale francese per disputare la Coppa del Mondo, dove ha recentemente preso parte alla vittoria per 3-1 dei francesi contro il Senegal nella prima gara della fase a gironi.

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Real Madrid-Konaté: il comunicato ufficiale del club spagnolo

Il Real Madrid ha pubblicato oggi nel suo sito ufficiale il comunicato che conferma l'arrivo di Konaté al Santiago Bernabeu: "Il Real Madrid CF e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030".

PARIGI, FRANCIA - 08 APRILE: Ibrahima Konaté del Liverpool osserva durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC al Parco dei Principi l'8 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il trasferimento chiude un'esperienza durata ben 5 stagioni al Liverpool, dove Konaté era arrivato nel 2021 dal Red Bull Lipsia per circa 35 milioni di sterline. Con la maglia dei Reds il difensore ha collezionato 183 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo in modo significativo alla vittoria della Premier League nella stagione 2024-25, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega e 1 Community Shield. Nell'ultima stagione il centrale ha disputato 36 partite in campionato, consolidando la sua posizione prima che la trattativa per il rinnovo contrattuale con il Liverpool saltasse definitivamente a causa del mancato accordo tra le parti sulle richieste salariali.

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Il difensore centrale francese rappresenta ilper la squadra spagnola in questa sessione estiva, aggiungendosi agli arrivi già formalizzati di, oltre a quella didall'Inter che potrebbe arrivare al termine del Mondiale.

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