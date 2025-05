Omaggio a una leggenda del Bayern Monaco

L'Allianz Arena è stato costruito in vista dei Mondiali di calcio del 2006, vinti dall'Italia di Marcello Lippi, che si disputarono in Germania. Durante il Mondiale, la sua denominazione era FIFA World Cup Stadium Munich, mentre durante le competizioni europee, visto il regolamento UEFA, assume un altro nome: Fußball Arena München. Soprannominato gommone per la sua forma, l'Allianz ha ospitato anche partite degli ultimi due Europei, come i quarti di finale tra Belgio ed Italia (1-2) di quattro anni fa e la semifinale tra Spagna e Francia (2-1) della scorsa estate. Nella stagione 2011/2012, il Bayern Monaco ed il Chelsea disputarono in questo stadio la finale di Champions League, poi vinta dagli inglesi ai calci di rigore. Anche le finaliste della Champions di quest'anno giocheranno la finale a Monaco di Baviera.