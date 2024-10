Il cuore di Jude Bellingham che insieme all'amico Noah Ohio hanno reso indimenticabile la giornata di una giovane tifosa malata di cancro

Vincenzo Bellino Redattore 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 12:11)

In un momento in cui il calcio non riguarda solo il campo, ma anche la possibilità di ispirare e portare felicità, Jude Bellingham, stella del Real Madrid e della Nazionale inglese, ha dimostrato ancora una volta il suo lato umano. Grazie all'intervento di Noah Ohio, ex compagno di squadra, il calciatore ha sorpreso un giovane tifoso malato di cancro con una videochiamata speciale.

Bellingham cuore d'oro — È stato Noah Ohio, calciatore olandese e amico di Bellingham, a dare vita a questo toccante momento. Durante una visita al Princess Maxima Center for Pediatric Oncology a Utrecht con la nazionale Under 21 dei Paesi Bassi, Ohio ha scoperto che uno dei piccoli pazienti era un grande fan del centrocampista inglese. Senza pensarci due volte, ha preso il telefono, contattato Bellingham e organizzato la videochiamata. Il piccolo tifoso, visibilmente emozionato, ha ricevuto il "regalo" con gioia, un momento che è riuscito a portare un raggio di luce in una situazione difficile.

La conversazione tra Bellingham e il giovane tifoso è durata solo pochi minuti, ma l'impatto è stato profondo. Il video della chiamata, condiviso sui social dalla nazionale olandese, ha mostrato l'emozione del ragazzo quando ha visto il suo idolo chiedergli: "Come stai?". Un momento di pura felicità in cui basta poco per fare la differenza. Un gesto che dimostra quanto lo sport possa essere un potente mezzo per regalare speranza e sostegno nei momenti più bui.