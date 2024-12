Calcio e cartone animato, Kubo protagonista di un episodio speciale di “Doraemon”

Takefusa Kubo, calciatore giapponese della Real Sociedad, sarà il protagonista di un episodio speciale di "Doraemon", intitolato "Capodanno in Spagna": ecco di cosa si tratta

Provate a far incastrare calcio e animazione e vedrete che successo ne verrà fuori. Gli appassionati del pallone di tutto il mondo e i fan dell'anime "Doraemon" - manga scritto e disegnato da Fujiko Fujio, da cui sono state tratte tre serie televisive anime - non stanno più nella pelle, attendendo con trepidante attesa il Capodanno. Per quale motivo? Il celebre calciatore giapponese Takefusa Kubo, ala destra in forza alla Real Sociedad, sarà il protagonista di un episodio speciale del popolare anime "Doraemon", che sarà intitolato "Toshikoshi wa Spain de", ("Capodanno in Spagna").

Kubo sbarca in "Doraemon" — L'episodio speciale di "Doraemon", che vedrà come principale protagonista Kubo, avrà una durata di un'ora, divisa in quattro segmenti. In che modo si svolgerà la trama di questo imperdibile episodio? Si parte da una delle classiche e frequenti scene del celebre anime, ovvero il momento in cui il personaggio cardine del cartone animato, Nobita, si addormenta.

In questo caso, però, addormentandosi Nobita si perde la festa di Capodanno. Al suo risveglio, ecco che Doraemon, il gatto robot, lo informa che in Spagna il nuovo anno non è ancora arrivato. A quel punto i due partono per Madrid e qui incontrano Takefusa Kubo. Il calciatore giapponese arricchisce le celebrazioni per il Capodanno dando sfoggio delle sue abilità calcistiche. Insomma, lo spettacolo che regala con i piedi impreziosisce un evento tanto atteso e pieno di spettatori.

Vi starete chiedendo, perché tutto questo? L'episodio speciale di "Doraemon", con protagonista il calciatore giapponese della Real Sociedad, Takefusa Kubo, vuole rendere omaggio alla Spagna in occasione del trentesimo anniversario della prima trasmissione del celebre anime nel paese iberico. In Spagna "Doraemon" ha riscontrato un enorme successo e proprio Kubo rappresenta il perfetto punto d'incontro tra l'intrattenimento giapponese e la passione per il calcio internazionale.

Tra Giappone e Spagna — Giappone e Spagna sono i due mondi di Kubo, cresciuto guardando "Doraemon" in TV. A soli 8 anni si è trasferito in Spagna per un periodo di formazione con il Barcellona. Il rientro obbligatorio in Giappone, a causa di cavilli burocratici per quanto concerne i regolamenti internazionali, non ha scoraggiato il piccolo Kubo. Cresciuto con il calcio nel sangue, il classe 2001 dalle giovanili del FC Tokyo ha compiuto il grande salto in prima squadra e poi nello Yokohama F. Marinos.

Nell'estate 2019 il tanto atteso ritorno in Spagna, acquistato dal Real Madrid. Kubo ha dato dimostrazione dei suoi colpi di classe e delle sue giocate di estrema qualità durante i prestiti al Maiorca, al Villarreal e al Getafe. Dall'estate 2022 Kubo ha trovato stabilità nella Real Sociedad, diventandone uno dei calciatori più apprezzati e osannati dal pubblico dell'Anoeta. Sin qui ha collezionato 107 presenze complessive con la Real Sociedad, firmando 20 reti e confezionando 16 assist.