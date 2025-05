Cantona e Papa Leone XIV: l’incredibile parentela che non ti aspetti

Il nuovo Pontefice, appassionato di tennis e simpatizzante della Roma, ha un particolare legame con l'ex numero 7 dei Red Devils

Jacopo del Monaco 20 maggio - 13:07

L'intreccio che nessuno si sarebbe mai aspettato e che invece è emerso a sorpresa. L'ex calciatore Eric Cantona ha un legame particolare con Papa Leone XIV, il cui vero nome è Robert Francis Prevost: come riporta The Sun, i due personaggi infatti, sarebbero parenti.

Le vite di Cantona e Papa Leone XIV Cantona ha calcato i rettangoli verdi degli stadi europei tra gli anni '80 e '90. Soprannominato King Eric, il francese viene considerato uno dei migliori calciatori della sue epoca. Durante la sua carriera da calciatore, ha vestito maglie importanti come quella dell'Olympique Marsiglia e del Manchester United, sua ultima squadra al momento del ritiro. Oltre che per le sue capacità tecniche, l'ex attaccante ha riscosso popolarità anche per il suo carattere. L'episodio più famoso è sicuramente il calcio dato ad un tifoso del Crystal Palace durante la stagione 1994/1995. Questo gesto porta la FA a dargli una squalifica di ben 9 mesi. Il francese ha vinto diversi titoli nel corso della sua carriera, tra i quali spiccano le 5 Premier League con le maglie di Leeds United e Manchester United.

Da quasi due settimane, Robert Francis Prevost ha ottenuto popolarità in tutto il mondo. L'8 maggio, lo statunitense è diventato il nuovo Pontefice scegliendo il nome di Leone XIV. Oltre ad essere il neo Papa, ha una passione per lo sport, in particolar modo per il tennis, ed è un simpatizzante della Roma di Claudio Ranieri.

La parentela tra i due personaggi L'ex calciatore francese ed il nuovo Pontefice hanno un legame particolare. Come riporta The Sun infatti, i due sono cugini tramite una lontana parentela. Secondo uno studio sulle sue origini, Papa Leone XIV ha origini italiane e francesi ed il suo nonno paterno, nato in Italia, emigrò negli States. Questo studio è riuscito a raccogliere dati sulle origini del Pontefice fino al 1415 e, grazie a ciò, è stata scovata questa parentela con Cantona. Il legame che lega questi due personaggi importanti ha avuto inizio col matrimonio di Bertrand Negrel e Louise Jean, che si sposarono nel 1566.