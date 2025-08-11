La sua esperienza in Italia non è stata fortunata così come in altri Paesi, ma ora il brasiliano ha deciso di cambiare.

Jacopo del Monaco 11 agosto - 19:38

Durante la sua carriera agonistica, Diego Ribas da Cunha ha vestito diverse maglie, tra cui quella della Juventus nella stagione 2009/2010. Tuttavia, la sua esperienza in Italia non è stata positiva, visto che ci si aspettava qualcosa in più da lui. Adesso il brasiliano non gioca più da tre anni, ma continua praticare sport: infatti partecipa alle gare Ironman di triathlon.

Dal calcio al triathlon: la nuova vita di Diego Ribas da Cunha — Classe 1985, Diego ha ricoperto prevalentemente il ruolo di trequartista. Nella sua ventennale carriera il brasiliano ha giocato per diverse squadre: dal Brasile, con la maglia del Santos, fino al Werder Brema in Germania, passando anche per Turchia, Spagna e Italia, come ricordato nel paragrafo precedente. Dopo sei stagioni e mezzo con la maglia del Flamengo, con cui ha vinto anche due volte la Coppa Libertadores, Diego ha deciso di dire addio al calcio nel 2022.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Diego ha iniziato a praticare il triathlon, uno sport multidisciplinare in cui si praticano nuoto, corsa e ciclismo. Infatti, come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l'ex Juve alle gare Ironman ha completato la sezione 70.3 a Rio de Janeiro in 4 ore e 47 minuti. Il percorso consisteva in 1,9 km di nuoto, ridotto ad uno solo a causa delle condizioni marine, 90 km in bici e 21 km di corsa.

Intervistato da Globo, Diego ha dichiarato: "Un mio amico fa un Ironman completo. Mi ha parlato di questa sfida, della strategia e dell'allenamento. Ciò ha attirato la mia attenzione e ho iniziato a pensare alla possibilità di partecipare a questa gara. Io penso che questa sfida consista anche nel mettersi nei panni di uno studente e ciò mi piace: tecniche di nuoto, strategie per ciclismo e corsa. Tutto ciò mette alla prova la mia mentalità da atleta".

