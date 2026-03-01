Il 45enne, ex Valencia, Levante e Maiorca, ha svelato alcuni retroscena sulla gomitata che rifilò a Cristiano Ronaldo. A suo modo di vedere fu completamente involontaria

Francesco Lovino Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 20:16)

Il calcio è uno sport di contatto. Ci sono contatti che si dimenticano in fretta ed altri che rimangono saldamente impressi nella memoria. Una gomitata, che portò a far sanguinare niente meno che Cristiano Ronaldo, rientra di certo nella seconda categoria. Protagonista dell'episodio fu il classe 1980 David Navarro: spagnolo, ex difensore, che ha terminato la sua carriera nel 2018 - ma il rischio di interromperla prima fu alto.

Navarro ricorda su CR7: "Non volevo colpirlo" — Era il 2013 e si incrociavano Levante e Real Madrid. In una maglia che molto richiama i colori del Barcellona, quasi a evidenziare una rivalità calcistica nota, Navarro salta e incrocia Cristiano Ronaldo al terzo minuto di gioco. Il primo ha un gomito largo e impatta sulla fronte del portoghese. Quest'ultimo rimarrà ferito gravemente e perderà del sangue dopo lo scontro.

Ha provato a ricostruire la dinamica così il 45enne: "Quella giocata la faccio con Juanfran, con Cristiano e vengo da spalle. È una palla che penso fosse una rimessa laterale e ho saltato sopra Juanfran e quando mi sono sentito spinto ho colpito Cristiano. Se vedi l'azione, guardo la palla tutto il tempo. In effetti, non mi rendo nemmeno conto di averlo colpito e, beh, un po' di più e mi hanno messo in prigione. È andata così."

La galera della stampa — I media di allora, meno aggiornati di adesso, sapevano comunque colpire e fare del male. Così accadde a Navarro, costretto a scusarsi perennemente per quello che rimane, secondo lui, una mera casualità.

La stampa madrilena avrebbe inveito sul difensore: "Lì mi hanno chiesto la prigione". Ribadendo la totale mancata volontà del suo gesto su Cristiano Ronaldo, l'ex Levante sottolinea anche la diversità del suo comportamento da quello di altri che, spesso, fanno del male intenzionalmente sul rettangolo di gioco, dopo uno scontro.