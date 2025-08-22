Pochi giorni dopo dalla tragica morte del calciatore portogheseDiogo Jota e di suo fratello André Silva, è apparsa online una presunta fondazione benefica a loro nome, la “Diogo Jota Foundation”.
derbyderbyderby curiosita Falsa fondazione a nome di Diogo Jota: inchiesta del Telegraph rivela possibili truffe
La rivelazione
Falsa fondazione a nome di Diogo Jota: inchiesta del Telegraph rivela possibili truffe
Il giornale inglese ha avviato un'indagine per smascherare una fondazione sospetta che avrebbe tratto profitto sfruttando la tragedia dell'ex giocatore del Liverpool
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, la fondazione potrebbe essere una truffa ben organizzata. Il sito web in questione, registrato solo tre giorni dopo l’incidente, sfrutta l’emotività del momento per raccogliere fondi in modo sospetto. Il giornale inglese ha avviato un’indagine per far luce su questo caso, svelando una serie di anomalie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA